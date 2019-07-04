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Türk halılarına dünyadan sipariş yağdı

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 177 ülkeye 1,2 milyar dolarlık halı ihraç edildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:11
Türk halılarına dünyadan sipariş yağdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Bunun sonucu olarak hem aylık bazda hem de yıllık olarak ihracat rakamlarının arttığını anlatan Kaplan, geçen yıl ocak-haziran döneminde 1 milyar 97 milyon dolar olan halı ihracatının bu yıl 1 milyar 176 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.

Kaplan, halı ihracatının son 12 aylık döneminde ise 2 milyar 249 milyon dolardan 2 milyar 344 milyon dolara çıktığını dile getirerek, "İhracatın yüzde 66,9'unu Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) olarak biz yapmışız. İller bazında bakıldığında, 1 milyar 176 milyon dolarlık ihracatın 782 milyon dolarını Gaziantep yapmış. İstanbul 281, Uşak 43, Bursa 18, Denizli 7 milyon dolar olarak devam etmektedir" dedi.

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 177 ülkeye halı satıldığını belirten Kaplan, ihracatta ilk sırada 282 milyon dolarla ABD'nin geldiğini kaydetti. Kaplan, ABD'yi 210 milyon dolar halı ihracatıyla Suudi Arabistan, 57 milyon dolarla Almanya ve 45 milyon dolarla Irak'ın izlediğini vurguladı.

İngiltere, Libya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Kuveyt, İsrail, Belçika'nın da Türkiye'nin önemli pazarlarından olduğunu anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

"İlk 6 ayda ABD'deki ihracat artışımız yüzde 5,8, Suudi Arabistan'da yüzde 43,3 olmuş. Suudi Arabistan'da özellikle son 2 yıldır düşüş vardı ama bu yıl orada işler daha hareketliydi. Irak'ta istikrarsızlık var ihracat yüzde 30 düşmüş. İngiltere'ye ihracatımız yüzde 17,8, Libya'ya yüzde 12 artmış. Mısır'da geçmişte ihracatçı bilgi sistemiyle ilgili sıkıntılar vardı. Bu ülkeye 3 firmamız ihracat yapabiliyorken bu yıl o sayı 15-16'ya çıktı. Mısır'a ihracatımız son 6 ayda yüzde 121 arttı. En az 20-30 yetki belgesi bekleyen firmamız var. Bu ülkeye geçen yıl ihracatımız 23 milyon dolarken bu yıl 51 milyon dolara çıkmış. BAE'de yüzde 24 artmış. Bu ülkeler bizim rutin olarak ihracat yaptığımız ülkeler bunların yanına nereyi ilave edebiliriz diye çalışıyoruz."

Kaplan, yılın ikinci yarısında Malezya ve Endonezya'ya gitmeyi düşündüklerini ifade ederek, "Buralara ihracatımız var ama düşük. Artırmak için çaba göstereceğiz. Diğer taraftan İngiltere'de fuar var ona katılmayı planlıyoruz. Dünyadaki bütün sektör temsilcileri fuarlarda bir araya geliyor. Amacımız, sektörü tanıtmak. 2,5 milyar dolar olan yıl sonu hedeflerimizi tutturacağımıza hatta aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

''Siparişlerimiz hiç olmadığı kadar yoğun''

Özellikle Amerikan pazarında aşırı rekabet yaşandığına değinen Kaplan, şunları kaydetti:

"Halı ihracatında mal satmada bir sıkıntımız yok. Siparişlerimiz hiç olmadığı kadar yoğun. Burada iki sıkıntımız var. Ana sorun firmalar arasındaki aşırı rekabet ve yılbaşından bu yana artan elektrik giderleri. Bu da bizim halı ve iplik sektörlerinde maliyetleri çok etkilemektedir, bizim rekabet şansımızı azaltmaktadır."

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:11
  1. Uşak
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Denizli
  5. Bursa
  6. İngiltere
  7. Libya
  8. Mısır
  9. Birleşik Arap Emirlikleri
  10. İran
  11. Kuveyt
  12. İsrail
  13. Belçika

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