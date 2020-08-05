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Türk hackerler, PYD/PKK ile ABD'nin finansal işlemleri sağladığı bankayı vurdu!

Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD ile petrol kuyusunun finansal işlemlerini sağladığı bankayı erişime kapattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 19:55:00 - 2020-08-05 20:11:57
Türk hackerler, PYD/PKK ile ABD'nin finansal işlemleri sağladığı bankayı vurdu!

 yeniakit.com.tr 

Türk hackerlar,  terör örgütü PKK/PYD ile petrol kuyusu anlaşması yapan ABD'nin terör örgütüyla finansal işlemler sağladığı American Federal Bank'ı erişime kapattı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, sosyal medyadan duyuruda bulunarak sözkonusu bankayı erişime kapattığını ilan etti.

Türk hacker grubu paylaşımında, "Suriyede pkk ile petrol kuyusu anlaşması yapan ve finansal islemleri federal bank üzerinden sağlayan abd fedaral bankası sistemleri çökertildi" ifadelerini kullandı.

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