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Gündem Türk hackerler Ermenistan'ı vurdu!
Gündem

Türk hackerler Ermenistan'ı vurdu!

Türk hackerler grubu Aslan Neferler Tim, kardeş ülke Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ın ağır darbe vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:24:00 -
Türk hackerler Ermenistan'ı vurdu!

YENİAKİT.COM.TR / İSTANBUL - Azerbaycan - Ermenistan hattında sıcak çatışma sürüyor. Ermenistan gibi küçük bir ülkenin böylesi hadsiz bir saldırıya cüret etmesinin arkasındaki devletler konuşulurken ABD'de Ermenistan için yardım kampanyası başlatıldı.

Türk hackerler grubu Aslan Neferler Tim, Ermenistan'a para transferi yapılan bankanın mobil ve internet bankacılık sistemi çökerttiklerini ve para gönderilenler arasında Türkiye Ermenisi genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın torunu olduğunu da belirtti.

 

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