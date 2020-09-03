Türk hackerlardan Yunanistan’a büyük şok!

Doğu Akdeniz’de Avrupa ülkelerinin desteğini arkasına alarak Türkiye’ye karşı düşmanca bir tutum sergileyen Yunanistan Türkiye ile savaşın eşiğine geldi.

Başta Fransa olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinden savaş gemisi ve savaş uçağının yanı sıra çok sayıda silah satın alan Atina yönetimi Ege adalarını da silahlandırmaya devam ediyor.

Uluslararası anlaşmalar gereği kolluk kuvvetleri dışında askeri güç bulundurulması yasak olan adalara yığınak yapan Yunanistan son olarak Antalya’nın Kaş ilçesine sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meis adasına asker çıkarmıştı.

Yunanistan’ın hukuk tanımaz şımarık tavırları karşısında ise Türkiye sabrını koruyarak geri adım atmıyor.

Türk hackerlerdan Yunanistan'a darbe

Türkiye’nin kararlı tutumu karşısında adeta cinnet geçiren Yunanistan bir darbe de Türk hackerlardan yedi.

Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, Yunanistan’a ait bakanlıkların resmi web sayfalarını hackledi.

Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığının web sayfasını ele geçiren Türk hackerlar sayfaya "Çırpınırdı Karadeniz" marşını koydu.