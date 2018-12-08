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Türk hackerlar vurdu, Yunan medyası çalkalandı

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik düşmanca tutumu nedeniyle Türk hackerlar Yunanistan'ı hedef almaya devam ediyor. Türk hackerların son yaptığı siber operasyon, Yunan medyasında geniş yer buldu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 20:25
Türk hackerlar vurdu, Yunan medyası çalkalandı

 yeniakit.com.tr 

Yunanistan'ın Kıbrıs, Ege Denizi ve Akdeniz'deki Türkiye'ye yönelik düşmanca ve provokatif davranışları nedeniyle Türk hackerlar siber operasyon yapmaya devam ediyor.

Yunanistan'a "ayağını denk al" mesajı

Dünyanın her bölgesinden hackerların bir araya gelerek kurduğu Anka Neferler Tim, Panathinaikos forması giyen Yunanistan milli futbolcusu Argiris Kampetsis'in Instagram hesabını hackledi. Türk hackerler Yunan futbolcunun hesabına "Yunanistan ayağını denk al" mesajı bıraktı.

Yunan medyası çalkalandı

Olayı haberleştiren Yunan medyası Türk hackerların siber operasyonunu manşetten verdiler. Türk hackerlara geniş yer veren Yunan medyası daha önce de bu tür hacklemelerin olduğunu belirterek Anka Neferler Tim mesajını haberlerinde duyurdu.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 20:25
  1. Yunanistan
  2. Argiris Kampetsis
  3. Anka Neferler Tim

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah49 dk önce
    Futbolcunun hesabını heklemenin terörist eylemden ne farkı var? Hackle bakalım Yunanistan savunma sistemlerini, savaş uçaklarını savaş gemilerini etkisizleştir çünkü bunu Rus ve Çinli hackerlar yapabiliyor. Bizimkiler de instagram hesabı çalmış.
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