Türk hackerlar vurdu, Yunan medyası çalkalandı

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Yunanistan'ın Kıbrıs, Ege Denizi ve Akdeniz'deki Türkiye'ye yönelik düşmanca ve provokatif davranışları nedeniyle Türk hackerlar siber operasyon yapmaya devam ediyor.

Yunanistan'a "ayağını denk al" mesajı

Dünyanın her bölgesinden hackerların bir araya gelerek kurduğu Anka Neferler Tim, Panathinaikos forması giyen Yunanistan milli futbolcusu Argiris Kampetsis'in Instagram hesabını hackledi. Türk hackerler Yunan futbolcunun hesabına "Yunanistan ayağını denk al" mesajı bıraktı.

Yunan medyası çalkalandı

Olayı haberleştiren Yunan medyası Türk hackerların siber operasyonunu manşetten verdiler. Türk hackerlara geniş yer veren Yunan medyası daha önce de bu tür hacklemelerin olduğunu belirterek Anka Neferler Tim mesajını haberlerinde duyurdu.