Türk gıda ihracatçıları, Japonya’dan ticari bağlantılarla döndü

Dünya’nın en büyük gıda ithalatçılarından Japonya’ya pandemi nedeniyle dört yıldır fiziken gidemeyen Türk gıda ihracatçıları, 7-10 Mart tarihlerinde Japonya’nın en büyük gıda fuarı Foodex Japan’a fiziki olarak katıldılar ve Türkiye’ye yeni ihracat bağlantılarıyla döndüler. Japonya’nın yıllık 65 milyar dolar gıda ithalatı yaptığını, Türk gıda sektörü için hedef pazarlardan biri olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Foodex Japan Fuarı’nın 25 yıldır Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirdiklerini, 4 yıl aranın ardından başarılı bir fuara imza attıklarını aktardı.



Pandemi öncesinde Japonya pazarına yönelik başarılı bir TURQUALİTY Projesi gerçekleştirdiklerini anımsatan Eskinazi, “Foodex Japan 2023- 48’inci Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’nda dört gün boyunca Türk lezzetlerinden Japon damak tadına göre hazırlanmış menülerden tadım etkinlikleri düzenledik. Zeytinyağı tadım etkinliği ve Türk orkinosu ve somonu ile sushi etkinliği de büyük ilgi gördü. Türk gıda ihracatçılarıyla Japon alıcılar arasında ikili iş görüşmeleri organize ettik. Japon influencerların Türk gıda ürünlerini tanıtması da büyük ilgi gördü” şeklinde konuştu.

Japonya’ya her 100 dolarlık ihracatın 48 doları gıda

Foodex Japan 2023- 48’inci Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’nda Ege İhracatçı Birlikleri heyetine başkanlık yapan Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Japon alıcılarla ilk iş birliğinin çok uzun bir test dönemi sonrasında başlayabildiğini, ticari ilişkiler başladıktan sonra ürün ve hizmet kalitesinin korunması halinde uzun soluklu iş birliklerini seven, sadık alıcılar olduklarını aktardı. Türkiye’nin Japonya’ya ihracatında gıda sektörünün güçlü konumda olduğuna işaret eden Işık, “Japonya’ya genel ihracatımız 2022 yılı sonuda 619 milyon dolar olurken, gıda sektörü 291 milyon dolarlık ihracat başarısı gösterdi. Türkiye’nin Japonya’ya yaptığı her 100 dolarlık ihracatın 48 dolarını Türk gıda sektörü olarak yapmanın gururunu yaşıyoruz. Ege Bölgesi’nden Japonya’ya yaptığımız 146 milyon dolarlık ihracatın içinde gıda ihracatımızın payı ise; 106 milyon dolara ulaşıyor. Ege Bölgesi’nden Japonya’ya yapılan ihracatın yüzde 72’sini gıda ürünleri temsil ediyor. Su ürünleri, kuru meyve, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, meyve sebze mamulleri, zeytin, zeytinyağı, tıbbi aromatik bitkiler Asya-Pasifik pazarında güçlü olduğumuz sektörler. Türkiye’nin yıllık 25 milyar dolar gıda ihracatı var. Japonya’ya gıda ihracatımızı kısa vadede 500 milyon dolar, uzun vadede 1 milyar dolara çıkarabilecek potansiyele sahibiz” şeklinde konuştu.

Deprem bölgesine Japon-Türk Köyü kurulacak

Japonya ile Türkiye arasında 1890 yılında Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit’in Japon İmparatoru Meiji’ye dostluk mesajını götüren Ertuğrul Fırkateyni’nin dönüş yolunda Kushimoto açıklarında batması ve 532 denizcimizin vefatıyla sonuçlanan kaza sonrasında, Oşimalı Japon köylülerin, Türk denizcilerimizi kurtarma gayretleri ve sonrasında Japon halkının yardım kampanlarıyla başlayan Türk-Japon dostluğuna, Kahramanmaraş depremleri sonrasında yeni bir halka ekleniyor. Foodex Japan 2023- 48’inci Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı heyetinde yer alan Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, Türk heyeti olarak depremzedeler için Japon-Türk Kurulması için Japon mevkidaşlarına çağrıda bulunduklarını aktardı. Celep, “Japon ihracatçılar, Japonya Hükümetiyle konuyu görüşecekler. 8 milyon dolarlık projeyle deprem bölgesine bir Japon-Türk Köyü kurulması için çok olumlu bir yaklaşımla karşılaştık. 7 Ekim 2023 tarihinde Japonya ile Türkiye arasında sosyal ve kültürel alanlarda iş birliğini kapsayan bir toplantımız olacak. Japonya – Türkiye ilişkileri için bu toplantının İzmir’de olması büyük şans” dedi.

Japonlarla daha sık bir araya geleceğiz

Ege lezzetlerinin Uzakdoğu sofralarında daha fazla yer almasını amaçlayan TURQUALİTY Projesi pandemi öncesinde çok başarılı bir şekilde sürdürdüklerini anlatan Celep sözlerini şöyle tamamladı; “Geçmiş yıllarda Japonya, Çin, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’nde TURQUALİTY Projelerimiz kapsamında hafızalarda iz bırakan lansman ve resepsiyon etkinlikleri gerçekleştirdik. Pandeminin ardından Japonya’daki TURQUALİTY Projemizi tekrar hayata geçirerek daha etkin hareket etmeyi planlıyoruz. Avrupa Birliği pazarında bir doymuşluk ve durgunluk var. Japonya dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ve gıda ihtiyacını ithalatla karşılıyor. TURQUALİTY, URGE, Fuar, Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleriyle iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırabiliriz. Türk ihracatçılarıyla, Japon ithalatçıları her yıl en az 3-4 kez buluşturmalıyız. İki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracak uygun zemin hazırlayacak Serbest Ticaret Anlaşmasının hayata geçmesi için Japon iş insanları bizden daha istekli. İki tarafın iş dünyası iki hükümete bu konuda taleplerimizi daha net bir şekilde ifade edeceğiz. Her iki ülke hükümetlerini ikna etmek zorundayız.”

Türk somonu Japonya’ya ihracatta yüzde 626’lık rekor artışa imza attı

Japonya’da 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz 291 milyon dolarlık gıda ürünleri ihracatında ilk sırayı 87 milyon dolarlık tutarla Türk somonu ve orkinos ihracatının aldığı bilgisini paylaşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, kişi başı balık tüketiminde dünyada açık ara birinci sırada yer alan Japon halkının Türk somonu ve orkinosunu daha fazla tüketmeleri için Foodex Japan Fuarı’nda Türk orkinosu ve somonu ile sushi etkinliğine imza attıklarını kaydetti. Türk su ürünleri sektörünün son yıllarda AR-GE çalışmalarıyla dünya sofralarına sunduğu Türk somonunun tüm dünyada olduğu gibi Japonya’da da büyük ilgi ve beğeni kazandığına temas eden Girit, “Japonya’ya 2021 yılında 4,2 milyon dolar olan Türk somonu ihracatımız, 2022 yılında yüzde 626’lık rekor artış yakaladı ve 30,5 milyon dolara çıktı. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz toplam 345 milyon dolarlık Türk somonu ihracatından Japonya tek başına yüzde 9 pay aldı. Türk somonu ihracatında Japonya’ya asimetrik bir büyüme hedefliyoruz. Amacımız kısa vadede Japonya’ya 100 milyon dolarlık Türk somunu ihraç etmek” diyerek sözlerini noktaladı.

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