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Gündem

Türk gemisini taciz eden Yunan sahil güvenliğine büyük şok

Didim açıklarında bir Yunan sahil güvenlik botunun Türk balıkçı teknesini taciz etmesi sonrası Türk sahil güvenlik botu tarafından Mehter Marşı ile kovalandığı görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 10:03:00 -

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim sürerken, Yunan güçleri Türk balıkçıları da taciz etmeye başladı. Didim açıklarında Bir Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçı teknesini taciz etti. Teknenin yardım istemesi sonrası olay yerine gelen Türk sahil güvenlik ekipleri ise Yunan botuna hak ettiği cevabı verdi.

Mehter Marşı'yla kovaladılar

Tacizin yaşandığı bölgeye gelen Türk sahil güvenlik ekibi hoparlörlerinden Mehter Marşı'nı açarak Yunan sahil güvenlik botunu kovaladı. O anlar kamera an bean yansıdı.

Telsiz çağrılarına da böyle cevap verilmişti

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de Yunan donanmasından Türk savaş gemisine telsizden yapılan uyarıya Türk savaş gemisi tarafından telsizden Mehter Marşı dinletilerek cevap verilmişti.

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Yorumlar

yasin

batırsaydın ellerini öperdim. bu çakallar sürekli bu şekidle devam edecek. bizim balıkcılar öldükleri ile kalacak. bu adaları kim verdiyse artık ALLAH ONU BILDIGI GIBI YAPSIN
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klm

Helal olsun size. Rabbim g ayretinizi artırsın. Muzaffer etsın
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