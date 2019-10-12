Türk gazeteciler kayıt sırasında saldırıya uğradı! İşte o anlar Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden TGRT Haber muhabiri Emre Kol ve kameraman Burak Taştan, teröristlerin saldırısına uğradı.

THRT Haber ekibinden muhabir Emre Kol ve kameraman Burak Taştan, Barış Pınarı Harekatı'nı takip etmek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gitti. Çatışmanın ortasında kaldılar Harekatı yakından takip eden Kol ve Taştan, teröristlerle girilen çatışmanın ortasında kaldı. Saldırıya uğradılar YPG/PKK'lı teröristler, Emre Kol ve Burak Taştan'ı fark edince namlularını Türk gazetecilere çevirdi. Taştan ve Kol'un üzerinden geçen mermilerin sesleri de kamera tarafından kaydedildi.

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