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Türk gazeteciler kayıt sırasında saldırıya uğradı! İşte o anlar

Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden TGRT Haber muhabiri Emre Kol ve kameraman Burak Taştan, teröristlerin saldırısına uğradı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 17:10

THRT Haber ekibinden muhabir Emre Kol ve kameraman Burak Taştan, Barış Pınarı Harekatı'nı takip etmek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gitti.

Çatışmanın ortasında kaldılar

Harekatı yakından takip eden Kol ve Taştan, teröristlerle girilen çatışmanın ortasında kaldı.

Saldırıya uğradılar

YPG/PKK'lı teröristler, Emre Kol ve Burak Taştan'ı fark edince namlularını Türk gazetecilere çevirdi. Taştan ve Kol'un üzerinden geçen mermilerin sesleri de kamera tarafından kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 17:10
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