0553 313 94 23

Türk füzesi Yunan'ı korkuttu!

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın test atışlarının gerçekleştirilmesi Yunan basınına konu oldu.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:14
Türk füzesi Yunan'ı korkuttu!

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışının başarıyla gerçekleştirilmesi Yunan basınında geniş yer buldu.

"Yunan filosu tehlikede"

Yunan basınında yer alan Atmaca haberlerinde "Türk gemi savar füzesinin ilk denemesi başarılı oldu. Yunan filosu için tehlike!'' manşetleri atıldı. Haberlerde aynı zamanda Atmaca'nın başarıyla gerçekleştirdiği atışın videosu da kullanıldı.

Tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesinin son test atışında hedefin başarıyla vurulduğu kaydedildi.

Bu füzelerin Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanların ise ASELSAN tarafından yerli olarak üretildiği ifade edilen açıklamada, "Atmaca"ların MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığın artırılacağı vurgulandı.

Açıklamada, Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı da bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından Atmaca ile gerçekleştirilen ve hedefin tam isabetle vurulduğu atışa ilişkin görüntüleri paylaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:14
  1. Atmaca
  2. yunan basını

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon
    1. Adana'da uyuşturucu ticareti yapanlara..
    2. Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!
    3. Öztrak CHP’nin IMF vekili!
    4. Edirne'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
    5. Türk füzesi Yunan'ı korkuttu!
    6. Japonya'dan Orta Doğu'ya barış mesajı!
    7. Katil İsrail baskınları sürdürüyor
    8. 3 ülke İslamofobi ile mücadele için..
    9. Malezya'da DEAŞ operasyonu: 16 tutuklu
    10. PKK’nın istihbaratçısı 57 günlük..
    11. BM ile Sudan arasında dönüm noktası
    12. Üzerlerinden TIR geçti! Feci şekilde..
    13. Beş milyon kişinin KYK borcu siliniyor..
    14. IMF defterini kapatıp attık
    15. Terim derbide sahaya yansıtılacak!
    16. Brent petrolün varili 62,11 dolar..
    17. Kırsal kalkınma desteklerinde düzenleme
    18. Erdoğan’ın BM’deki Filistin çıkışı!..
    19. Masasındaki son anketi paylaştı!..
    20. İstanbul Büyükçekmece'de sis etkili oldu
    21. Davutoğlu ve Babacan neden ayrı?
    22. Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor
    23. Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan..
    24. Korkunç rapor! Ecem'in nasıl..
    25. Trabzonspor'da Jose Sosa ve Filip..
    26. Yabancı yatırımcılardan 2 bin 611'i..
    27. EYT emeklilik için 3 alternatif! EYT..
    28. Görev süresi dolmadan istifa etti
    29. Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem!
    30. İran’dan BM’ye sert tepki!‘Buna..
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bomba teklifi ortaya çıktı! Muharrem İnce'nin yeni görevi belli oldu
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bomba teklifi ortaya çıktı! Muharrem İnce'nin yeni görevi belli oldu
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’