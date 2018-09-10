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Türk futbolunun efsanesi, 55 yıl sonra amatör maça çıktı

Süper Lig'den düşmesinin ardından kendini bir türlü toparlayamayan Mersin İdmanyurdu, borçlarından dolayı düşürüldüğü Süper Amatör Lig'deki ilk maçına çıktı. 1925 yılında kurulan Güney ekibi, Yolspor'u 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:33
Türk futbolunun efsanesi, 55 yıl sonra amatör maça çıktı

Süper Lig'den önce 1. Lig, bir sonraki yıl TFF 2. Lig'e düşen Mersin İdmanyurdu, bu yıl da ligden rekorlar kırarak düştü. Türkiye'nin ilk kurulan kulüplerinden biri olan ve ülke futbolunda bir zamanlar fırtına gibi esen Mersin İdmanyurdu, 4 yıldır yaşadığı maddi sıkıntılar, transfer yasakları ve bunlara bağlı FIFA'dan gelen cezalar nedeniyle bir anda yok oldu. 2013-2014 sezonunda Süper Lig'i 6., 2014-2015 sezonunda ise 7. sırada bitiren kırmızı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda yaşamaya başladığı maddi sıkıntılardan dolayı ligi 18. sırada bitirerek 1. Lig'e düştü. Maddi sıkıntılar ve transfer yasağı ile birlikte bir türlü kendini toparlayamayan Mersin ekibi, bu sezonda da ligi 18. sırada bitirerek 2. Lig'in yolunu tuttu. Bu yıl da beklenen desteği göremeyen ve bir türlü istenen sonuçları alamayan Mersin İdmanyurdu, ligi sadece bir galibiyet, bir beraberlik alarak, kulüp tarihinde rekorlar kırarak küme düştü.

55 YIL SONRA AMATÖR MAÇA ÇIKTILAR

Normal şartlarda 3. Lig'de mücadele etmesi gereken kırmızı-lacivertli ekibe, FIFA'dan bir ceza daha geldi. Sezon başlamadan önce Bölgesel Amatör Lig'e daha sonra ise Süper Amatör Lig'e düşürülen Mersin İdmanyurdu, 55 yıl sonra amatör ligde yer aldı. 15 takımın yer aldığı Mersin Süper Amatör Ligi'nde geçen hafta sonu ilk maçına çıkan Güney ekibi, Erdi'nin attığı golle Yolspor'u 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı. Takımın taraftar grubu olan 'Şeytanlar' ise amatör lig de olsa takımlarını yalnız bırakmadı.

"SEVDANIN LİGİ OLMAZ, İNADINA MERSİN İDMANYURDU"

Takımın durumuyla ilgili konuşan Kulüp Başkanı Halil Türer, 55 yıl aradan sonra amatör ligde mücadele ettiklerini belirterek, "Yıllar sonra amatör ligde ilk maçımıza çıktık. Tabi takımımız çok zorlu bir süreçten geçiyor ve bu zorlu süreçte mücadele ediyoruz. Amatör ligde ilk maçımıza çıktık ve zor geçen bir maçı kazanmasını bildik. Tabi burada en büyük destekçimiz olan taraftarlarımız yine bizi yalnız bırakmadı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar bizim yanımızda oldukça, kazanmaya devam ettikçe, kulübümüzü yaşatma mücadelemize kimse engel olamayacak. Galibiyet için futbolcu kardeşlerimi ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Her geçen gün daha iyi olacağız. Sevdanın ligi olmaz, inadına Mersin İdmanyurdu" diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:33
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