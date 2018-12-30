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Türk futbolunda tribün terörü! 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde oynanan Yıldırım Bosna Spor-Küçükköyspor maçı öncesi çıkan olaylarda, 17 yaşındaki Muhammed Yücel adlı taraftar bıçaklanarak öldürüldü.

30 Aralık 2018 Pazar 17:38

Bayrampaşa'da oynanan Yıldırım Bosna Spor-Küçükköyspor maçı öncesi çıkan kavgada 17 yaşındaki Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürüldü.

İstanbul'da Bayrampaşa'da oynanan Yıldırım Bosna Spor-Küçükköyspor karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında bir genç bıçaklanarak öldürüldü.

Bıçaklanarak hayatını kaybetti

Olay, İstanbul Süper Amatör kümede oynanan Yıldırım Bosna Spor - Küçükköyspor karşılaşması öncesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Bayrampaşa Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde 2 kulübün taraftarları arasında kavga çıktı. Kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın eşkalini belirledi. Polisin saldırganı yakalama çalışması sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:38
  1. İstanbul
  2. Küçükköyspor
  3. Yıldırım Bosna Spor

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