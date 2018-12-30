Türk futbolunda tribün terörü! 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde oynanan Yıldırım Bosna Spor-Küçükköyspor maçı öncesi çıkan olaylarda, 17 yaşındaki Muhammed Yücel adlı taraftar bıçaklanarak öldürüldü.30 Aralık 2018 Pazar 17:38
Bayrampaşa'da oynanan Yıldırım Bosna Spor-Küçükköyspor maçı öncesi çıkan kavgada 17 yaşındaki Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürüldü.
İstanbul'da Bayrampaşa'da oynanan Yıldırım Bosna Spor-Küçükköyspor karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında bir genç bıçaklanarak öldürüldü.
Bıçaklanarak hayatını kaybetti
Olay, İstanbul Süper Amatör kümede oynanan Yıldırım Bosna Spor - Küçükköyspor karşılaşması öncesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Bayrampaşa Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde 2 kulübün taraftarları arasında kavga çıktı. Kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın eşkalini belirledi. Polisin saldırganı yakalama çalışması sürüyor.
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