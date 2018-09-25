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Türk futboluna damga vuran olay! Rakibi 10 kişi kalınca...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Altınordu ile karşılaşan Pendikspor, rakibi 10 kişi kalınca bir futbolcusunu oyundan alarak fair-play örneği sergiledi.

25 Eylül 2018 Salı 22:50
Türk futboluna damga vuran olay! Rakibi 10 kişi kalınca...

Altınordu Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pendik Stadı'nda oynanan ve ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer, fair-play örneği sergileyerek karşılaşmaya damga vurdu.

Altınordu, karşılaşmadaki ilk değişikliğini, 62. dakikada Berkay Görmez'in yerine Kerim Alıcı'nın girmesiyle gerçekleştirdi.

66 ve 79. dakikalarda iki oyuncu daha değiştirerek, üç oyuncu değişikliği hakkını da kullanan konuk ekipte, sonradan oyuna dahil olan Kerim Alıcı, 82. dakikada rakibiyle çarpıştığı pozisyonda başından yaralandı. Altınordu, Kerim Alıcı'nın oyuna devam edememesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı.

FAİR-PLAY ÖRNEĞİ

Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer, Altınordu'nun 10 kişi kalmasının ardından fair-play örneği göstererek oyuncusu Ahmet Yazar’ı oyundan aldı.

Böylelikle maçın son 8 dakikasını iki takım da 10'ar kişiyle tamamladı.

Bu arada, hastaneye kaldırılan Kerim Alıcı'nın yapılan kontrollerinde önemli bir duruma rastlanmadığı, bir süre müşahede altında tutulacak oyuncunun, daha sonra taburcu edileceği açıklandı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 22:50
  1. Altınordu
  2. Pendikspor
  3. Sinan Yücer
  4. Kerim Alıcı

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