Türk firması ABD'li Ozark Organics'i satın aldı!
Tiryaki Agro, iştiraki Sunrise Foods International aracılığıyla ABD'li organik yem üreticisi Ozark Organics'i satın aldı.
Tiryaki Agro, iştiraki Sunrise Foods International aracılığıyla ABD merkezli organik yem üreticisi Ozark Organics'i satın aldığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tiryaki Agro, Kanada merkezli Sunrise Foods International aracılığıyla Ozark Organics'in çoğunluk hisselerini satın alarak Kuzey Amerika organik tarım ürünleri pazarındaki lider konumunu pekiştirdi. Gerçekleştirdiği satın almayla stratejik hamle yapan şirket, organik yem sektöründeki konumunu güçlendirdi.
FABRİKA 2019 YILINDA KURULMUŞTU
Merkezi ABD'nin missouri eyaletinin Buffalo kentinde bulunan Ozark Organics, 2019'da faaliyete geçen organik yem fabrikasında, organik mısır ve organik soya küspesi gibi temel bileşenlerle özel yem formülü üretiyor.
Sertifikalı tohumdan tarladaki üretime, üretimden depolamaya, işlemeden lojistiğe kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Tiryaki Agro, organik tarım ürünleri pazarında büyümeyi hedefliyor.