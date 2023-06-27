Türk filmlerinin sevilen ismiydi! Şevket Altuğ yıllar sonra ilk kez görüldü! Son hali şaşırttı

Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan usta oyuncu Şevket Altuğ, Türk sinemasının efsaneleşmiş filmlerindeki rolleriyle tanınmıştır. "Yedi Bela Hüsnü", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" ve "Tokatçı" gibi yapımlarda unutulmaz performanslarıyla izleyicilerin kalbinde taht kurmuştur. Ancak, yıllar içinde yaşadığı değişim, görenleri hayrete düşürdü. İşte ayrıntılar...

Son zamanlarda gündeme gelen haberlere göre, usta oyuncu Şevket Altuğ'un mevcut görüntüsü, insanların büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Şu anda 80 yaşında olan ünlü oyuncu, geçmişte Süper Baba dizisindeki Fiko karakteriyle herkesin kalbini kazanmıştı. Ancak, son görüntüsüyle insanların dikkatini çeken Şevket Altuğ, büyük bir değişim geçirdi.

Bir zamanların genç ve enerjik oyuncusu olan Şevket Altuğ, yaşının getirdiği etkilerle birlikte doğal olarak yaşlandı. Hayranlar ise bir zamanların genç yıldızını yaşlanmış olarak görmeleri şaşkınlığa sebep oldu.

Son hali görenleri şaşırttı

Şevket Altuğ, Türk sinemasının dev isimlerinden biri olup onlarca filmde rol almıştır. Ancak, uzun bir süredir ekranlarda görünmemekteydi. Son olarak 2002 yılında Unutma Beni adlı diziyle izleyicilerin karşısına çıkmış ve o tarihten itibaren ekranlardan uzak bir yaşam sürdürmekteydi.



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Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "80'ini de devirdik. Daha güzel günler göreceğiz." notuyla son halini paylaşan Şevket Altuğ, gündem olmuştu. Takipçileri, paylaşımlarına yorumlarda bulunarak "Şevket Usta, çok yaşlanmışsın", "Sağlıkla nice yıllara", "Yıllar seni yormuş Şevket Baba", "Fiko Bey de yıllara yenik düşmüş" gibi ifadelerle duygularını dile getirdi.

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