  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 'Türk F-16'ları Ermeni uçağını vurdu' iddiası sonrası Türkiye'den açıklama
Dünya

'Türk F-16'ları Ermeni uçağını vurdu' iddiası sonrası Türkiye'den açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından ortaya atılan ‘Türkiye’ye ait F-16’ların Ermeni uçağını vurdu' iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:57:00 - 2020-09-29 18:43:10
'Türk F-16'ları Ermeni uçağını vurdu' iddiası sonrası Türkiye'den açıklama

Ermenistan’ın Azerbaycan sınır hattında provoke edici adımları devam ediyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16’larının Ermenistan’a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotunun hayatını kaybettiğini iddia etti.

Dünya basınında mağdur algısı oluşturmaya çalışan Ermenistan’ın bu adımına yanıt olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan açıklama geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Türkiye’ye ait F-16’ların Ermeni uçağını vurduğuna yönelik iddilar doğru değil’ dedi.

Büyükelçi provokasyona soyundu

Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan, yaşanan olayla ilgili Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne başvurabileceklerini söyledi.

Yalan olayla ilgili açıklama yapacaklar

Toganyan, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yapacaklarını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Canan dün gece ne oldu biliyor musun?" CHP'de gece yarısı depremi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal sözleri sonrası CHP'deki karışıklık hız kesmeden devam ediyor. Dün gece CHP Üsk..
Ermenistan’a dikkat çeken çağrı: Size sesleniyorum! Yöneticileriniz yanlış bilgi veriyor
Dünya

Ermenistan’a dikkat çeken çağrı: Size sesleniyorum! Yöneticileriniz yanlış bilgi veriyor

Ermenistan-Azerbaycan çatışmasıyla ilgili Ukrayna Milletvekili Lyudmila Marçenko, "Ermenilere seslemiyorum! Karabağ sizin değil. Yöneticiler..
Ece Üner'e ağır sözler! Kardashian çıkışı olay oldu, küfürler havada uçuştu
Gündem

Ece Üner'e ağır sözler! Kardashian çıkışı olay oldu, küfürler havada uçuştu

Kim Kardashian’ın Türkiye ve Azerbaycan açıklamasına sunduğu haber bülteninde dikkat çeken bir yorumda bulunan spiker Ece Üner’e, şarkıcı Ay..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay