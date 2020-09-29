'Türk F-16'ları Ermeni uçağını vurdu' iddiası sonrası Türkiye'den açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından ortaya atılan ‘Türkiye’ye ait F-16’ların Ermeni uçağını vurdu' iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.
Ermenistan’ın Azerbaycan sınır hattında provoke edici adımları devam ediyor.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16’larının Ermenistan’a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotunun hayatını kaybettiğini iddia etti.
Dünya basınında mağdur algısı oluşturmaya çalışan Ermenistan’ın bu adımına yanıt olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan açıklama geldi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Türkiye’ye ait F-16’ların Ermeni uçağını vurduğuna yönelik iddilar doğru değil’ dedi.
Büyükelçi provokasyona soyundu
Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan, yaşanan olayla ilgili Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne başvurabileceklerini söyledi.
Yalan olayla ilgili açıklama yapacaklar
Toganyan, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yapacaklarını kaydetti.