Türk ekonomisinde işler tıkırında! CDS priminde sert düşüş
Türk ekonomisinde işler tıkırında! CDS priminde sert düşüş

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 233 baz puana düşerek Mayıs 2018’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Son dönemde ekonomi yönetiminin attığı sıkı para politikası adımları, yabancı yatırımcı ilgisindeki artış ve uluslararası kredi kuruluşlarından gelen olumlu değerlendirmeler risk priminin düşüşünde etkili oldu.

2018’den bu yana en düşük seviye

Türkiye’nin risk göstergesi olarak kabul edilen 5 yıllık kredi risk primi (CDS), finans piyasalarında dikkat çeken bir iyileşmeyle 233 baz puana kadar geriledi.

Böylece Türkiye’nin CDS’i Mayıs 2018’den bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu.

