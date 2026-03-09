Kışın çuvalla toplayıp, yazın satıyorlar: Bu kuyular altın yumurtlayan tavuk gibi
Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşlar, kış aylarında çuvallarla topladıkları kar kütlelerini derin kaya yarıklarında saklayarak yazın kazanca dönüştürüyor. Geleneksel yalıtım yöntemleriyle aylarca bozulmadan muhafaza edilen karlar, yaz sıcaklarında pekmez ve meyve şuruplarıyla karıştırılarak doğal bir lezzet kaynağına dönüşüyor. Endüstriyel soğutma sistemlerine meydan okuyan bu yöntem, hem yerel kültürü yaşatıyor hem de bölge halkı için önemli bir gelir kapısı oluşturuyor.