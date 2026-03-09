Kışın çuvalla toplayıp, yazın satıyorlar: Bu kuyular altın yumurtlayan tavuk gibi

Kış aylarında yüksek rakımlı noktalardan toplanan kar kütlelerinin, özel yöntemlerle muhafaza edilerek yaz mevsiminde tüketilmesine dayanan asırlık gelenek sürdürülüyor. Teknolojik imkânlara rağmen terk edilmeyen bu yöntem, doğal soğutma ve gıda muhafaza kültürünün bir örneği olarak varlığını koruyor. Kar toplama işlemi, yağışın yoğun olduğu kış döneminde, kirlenmemiş ve sertleşmiş kar tabakalarının bulunduğu yüksek kesimlerde gerçekleştiriliyor. Kar kütleleri çuvallara doldurularak, güneş ışığı almayan derin kaya yarıklarına, mağaralara veya özel olarak hazırlanan yer altı kuyularına taşınıyor.