Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!

Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 9 Mart gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…

#1
Foto - Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

#2
Foto - Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!

Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

#3
Foto - Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!

9 Mart Pazartesi gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:

#4
Foto - Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!

Bu sabah itibarıyla; Dolar 44,084 TL'den işlem görüyor.

#5
Foto - Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!

Euro ise 50,841 TL seviyelerinde seyrediyor.

