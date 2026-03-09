Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!
Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 9 Mart gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.
9 Mart Pazartesi gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:
Bu sabah itibarıyla; Dolar 44,084 TL'den işlem görüyor.
Euro ise 50,841 TL seviyelerinde seyrediyor.
