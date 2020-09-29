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Gündem Türk Eğitim-Sen'den destek! Canımızla, kanımızla Azerbaycan’ın yanındayız
Gündem

Türk Eğitim-Sen'den destek! Canımızla, kanımızla Azerbaycan’ın yanındayız

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:55:00 -
Türk Eğitim-Sen'den destek! Canımızla, kanımızla Azerbaycan’ın yanındayız

Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfederasyonu Genel Başkanı Settar Möhbaliyev’e bir mesaj gönderen Sendika Başkanı Talip Geylan, şunları kaydetti: “Ortada bir Karabağ sorunu yoktur, düpedüz bir Karabağ işgali söz konusudur. Bu durumun da tek bir sorumlusu vardır: İşgalci Ermenistan. Tek çözümü ise Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları derhal terk etmesi, 30 yıldır mağdur ettiği tüm vatandaşlarımıza tazminat ödemesidir. Tek millet iki devlet anlayışımızla, canımızla, kanımızla ve tüm varlığımızla can Azerbaycan’ımızın yanındayız. Duamız ve desteğimiz sizlerle. Tüm kalbimizle haykırıyoruz. Karabağ Türk’tür, Türk kalacaktır.”

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