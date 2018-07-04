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Türk Eczacıları Birliğinden 'eşdeğer ilaç' açıklaması

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, eşdeğer ilacın güvenilir, etkin ve ekonomik ilaç olduğunu belirterek, "İlacın yarattığı etki, sağladığı fayda açısından baktığımızda orijinal ilaç ile eşdeğer ilaç arasında hiçbir fark bulunmamaktadır." dedi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:42
Türk Eczacıları Birliğinden 'eşdeğer ilaç' açıklaması

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Eşdeğer ilaç, güvenilir, etkin ve ekonomik ilaçtır. İlacın yarattığı etki, sağladığı fayda açısından baktığımızda orijinal ilaç ile eşdeğer ilaç arasında hiçbir fark bulunmamaktadır." dedi.

Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 Haziran'da, eczane çalışanı 4 kişiye yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadıklarını dile getiren Çolak, olayın eşdeğer ilaçtan kaynaklı bir tartışma sonucu yaşandığına işaret etti.

Türkiye'de eşdeğer ilaca ilişkin bilincin geliştirilmesi ile spekülatif olayların engellenebileceğini söyleyen Çolak, "Eşdeğer ilaç güvenilir, etkin ve ekonomik ilaçtır. İlacın yarattığı etki ve sağladığı fayda açısından baktığımızda orijinal ilaç ile arasında hiçbir fark yoktur." dedi.

Çolak, tıpkı orijinal ilaçlar gibi gerekli testlerden geçirilen eşdeğer ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından verilen onayla vatandaşların kullanımına sunulduğunu vurguladı.

2009 yılında yayınlanan genelge ile eşdeğer ilaç kullanımının devlet politikası haline geldiğini belirten Çolak, hekim ve eczacıların bu konuda vatandaşları bilgilendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

'ECZACILAR OLARAK GÖRÜŞ AYRIMI YAPMADAN ÇALIŞAN İNSANLARIZ'

Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır ise darp edilen 4 eczane çalışanının son durumları ile ilgili bilgi verdi. Gözünden yaralanan iki sağlık çalışanı ile diğer çalışanların taburcu edildiğini ifade eden Sağır, şunları söyledi:

"Eczacılar olarak din, dil, ırk ve siyasi görüş ayrımı yapmadan çalışan insanlarız. Bu olayın ırkçı söylemlerle yansıması bizi üzdü. Olay Suriyeli mülteciler tarafından değil, Suriyeli bir hastanın reçetesinden başladığı için topluma bu şekilde yansıdı."

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:42
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