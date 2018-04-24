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Türk dünyasının yazarı Aytmatov Bolu'da anıldı

Bolu'da, yazar Cengiz Aytmatov doğumunun 90'ıncı yılında oğlu Askar Aytmatov'un da katılımıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

24 Nisan 2018 Salı 14:03
Türk dünyasının yazarı Aytmatov Bolu'da anıldı

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu ile birlikte Balkanlar'da ortak faaliyetler yürüten Anadolu Mektebi, 2018 yılını 'Cengiz Aytmatov Yılı' olarak ilan etti. Anadolu Mektebi, bu kapsamda merhum yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yıl dönümünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 'Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov' adıyla panel düzenlendi. 3 gün sürecek olan panel, tiyatro, resim sergisi, konser ve yazar-öğrenci buluşmasının olacağı etkinliğin açılışına Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Dzhunusov, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Türksoy Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, Cengiz Aytmatov'un oğlu Askar Aytmatov, öğrenciler ve yazarlar katıldı.

ÖĞRENCİLER HAZIRLANDI

Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, "Aytmatov yılında ne yaparsak Aytmatov bundan mutlu olur diye araştırsaydık, ortaya çıkacak en önemli sonuçlardan bir tanesi gençlere Aytmatov'u okutmak olurdu. Anadolu Mektebi gençlere sadece Aytmatov'u okutmadı, tüm eserlerini okuttu. Hakkında yazılmış eserleri okuttu ve bu öğrenciler Cengiz Aytmatov hakkında konular seçip hazırlık yaptılar. Bugün Bolu'da başlayacak programda anladıkları Aytmatov'u anlatacaklar" dedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 14:03
  1. Bolu
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. Sami Güçlü
  5. Cengiz Aytmatov

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