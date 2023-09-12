Türk dünyası ve Türkiye harekete geçti: Kazakistan'dan Azerbaycan'a rekor bir Karabağ desteği daha geldi

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 8 Eylül 2023 tarihinde Karabağ'da Ermeni ayrılıkçılar tarafından düzenlenen sözde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kınayan bir açıklama yayımladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da yapılan sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından bugün yapılan açıklamada, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu belirtildi.

Bakanlık, "Kazakistan Cumhuriyeti, Karabağ çevresinde son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası kabul görmüş sınırlar dahilinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğini bir kez daha teyit eder ve ayrıca tüm sorunların siyasi ve diplomatik, BM Şartı'na ve uluslararası hukukun temel ilke ve normlarına uygun şekilde çözülmesinden yanadır” açıklamasını yaptı.

ERMENİ AYRILIKÇILAR, KARABAĞ’DA SÖZDE SEÇİMLER DÜZENLEDİ

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermenistan ve Rusya tarafından finanse edilen Ermeni ayrılıkçılar, 8 Eylül 2023 tarihinde, sözde cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenledi.

qha ajasına göre: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 8 Eylül 2023'te yaptığı açıklamada, sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerini provokasyon olarak nitelendirdi. Bakanlık, "Bu yasa dışı örgütün 'başkan' olarak planlanan sözde seçimleri, son derece provokatif bir adımdır” ifadelerini kullandı.