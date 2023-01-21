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Yerel Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden İsveç’e tepki
Yerel

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden İsveç’e tepki

Bugün İsveç Konsololosluğu'na Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından siyah çelenk bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 22:19:00 -
Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden İsveç’e tepki

İsveç'te gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim yakma çirkinliğine tepki yağıyor.

İsveç Konsololosluğu'na siyah çelenk bırakan Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Halit Kaynak, şu açıklamalarda bulundu:

Bugün Kuzey Avrupa Ülkesi İsveç’in bütün dünya müslümanlarının kalbini kanatacak bir eyleme imza atılmasına izin verdiğini ibretle ve nefretle izledik..

Hristiyan dünyasının simgesi Haç’ı bayrağına koyarak sözde dindarlıklığını öne çıkartan İsveç Devleti bugün Başkenti Stockholm’de bütün insanlığa gönderilen Müslüman’ların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına müsaade ederek büyük bir skandala imza atmıştır..

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak; Danimarkalı Sıkı Yön Partisi Başkanı Rasmus Paludan’ın Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerimimizi yakmasını ve buna izin veren İsveç Hükümetinin hareketini büyük bir alçaklık olarak tanımlıyoruz, şiddetle protesto ediyor ve lanetliyoruz..

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak diyoruz ki; İsviçre Hükümeti, Rus kılıcından kaçarak bize sığınan İsveç Kralı ve maiyetine yıllarca ekmek veren bu Asil Milletin torunlarına bunu yaparak/yaptırarak vicdanlarımızı kanatmıştır. Bizim yüreğimizi dağlayan bu hareketinizi kıyamete kadar unutmayacağız.. Ve bunun hesabını er yada geç soracağız..

Zaten dünyanın en kaypak devleti olduğunuzu 11 Temmuz 1789 Beykoz Anlaşması şartlarına uymayarak göstermiştiniz. Hatırlarsanız o anlaşmada Çarlık Rusya’sına savaş açacağınızı söyleyerek bizden 1 Milyar akça para almıştınızda sonra hiç bir eylem yapmadığınız gibi kulağınızın üzerine yatmıştınız..

Şimdide Rusya’ya hediye ettiğiniz başkentinize 800 km. mesafede bulunan St. Petersburg’da ki füzeler üzerinize çevrildi diye NATO’ya sığınmak için kapımızda diz çöküyorsunuz..Sizi koruyacak kollayacak askerimiz yok, olamazda. Muhammed Sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin Ordusu Mehmet’çiği kendinize size asker yaptıramazsınız..

Unutmayın, Türk-İslâm Coğrafyasının bedduası size yeter ve yakında hepinizi kuşatacaktır..

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