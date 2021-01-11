Türk donanmasının gücüne güç katacak! Yerli denizaltı projesinde kritik gelişme

Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından paylaştığı, "Türk Savunma Sanayii 2021 Hedefleri" videosunda savunma sanayii projelerindeki 2021 yılı eylem planına yer verildi. Paylaşılan videoda Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen 1. denizaltı olan Piri Reis’in suya indirileceği ve inşa edilen 2. denizaltı olan Hızır Reis’in havuza çekileceği açıklandı.

İnşa edilecek denizaltılar tasarımsal olarak Almanya’nın Type-214 denizaltılarını esas alır. Bu kapsamda inşa edilecek denizaltılar TCG Piri Reis, TCG Hızır Reis, TCG Murat Reis, TCG Aydın Reis, TCG Seydiali Reis ve TCG Selman Reis isimlerini alacaktır.

Reis Sınıfı Denizaltı Projesi (Type-214 TN)

Uluslararası literatürde Type-214TN (Turkish Navy) olarak geçen denizaltılar ilk olarak Cerbe Sınıfı olarak adlandırılmışlardır. Revizyon sürecinden sonra bugünkü adı olan Reis Sınıfı olarak adlandırılmaya başlanmışlardır. Havadan bağımsız tahrik sistemine (AIP) sahip 6 adet Yeni Tip denizaltının azami yerli katkı ile Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilerek tedarik edilmesi amaçlanmaktadır.

Reis sınıfı denizaltı tedarik projesi Haziran 2005 tarihli Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK) kararıyla başlatılmıştır. Yürütülen projenin toplam maliyetinin ~2,2 milyar avro olması beklenmektedir.

Sınıfının ilk denizaltısı olan TCG Piri Reis (S-330) denizaltısının havuza indirilmesi 22 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. TCG Piri Reis denizaltısının bundan sonraki aşamada havuzda donatım faaliyetleri devam edecek ve denizaltı sırasıyla Fabrika Kabul (FAT), Liman Kabul (HAT) ve Deniz Kabul (SAT) Testlerinin ardından 2022 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine girecek.

HAVELSAN’dan Yeni Tip Denizaltı Projesindeki 6 denizaltıya Bilgi Dağıtım Sistemi

HAVELSAN tarafından gerçekleştirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS) üretimleri, 6 denizaltı için başarıyla gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen başlattığı proje kapsamında, ilk denizaltı için DBDS geliştirmesi 2011 yılı Eylül ayında başlatılmıştı. DBDS sistemlerinin geliştirme, üretim ve testleri için HAVELSAN’da 9 yıl boyunca ortalama 20 kişilik Donanım ve Gömülü Yazılım Geliştirme ekibi emek verdi.

Son fabrika kabul testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, TCG Piri Reis, TCG Hızır Reis, TCG Murat Reis, TCG Aydın Reis, TCG Seydiali Reis ve TCG Selman Reis denizaltılarının denizaltı bilgi dağıtım sistemleri tamamlanmış oldu.

Yeni Tip Denizaltı Projesi

Havadan bağımsız tahrik sistemine (AIP) sahip 6 adet Yeni Tip Denizaltının azami yerli katkı ile Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilerek tedarik edilmesi amaçlanan proje ile denizaltı inşası, entegrasyonu ve sistemleri konusunda bilgi birikimi ve tecrübe oluşturulması planlanmıştır.

Reis Sınıfı Denizaltı Genel Özellikler:

- Uzunluk: 67,6 m (standart denizaltılardan yaklaşık 3 m daha uzun)

- Tekne diş çapı: 6,3 m

- Yükseklik: 13,1 m (periskoplar hariç)

- Su altı (dalış durumda) deplasman: 2.013 ton

- Hız (satıhta): 10+ knot

- Hız (dalış durumda): 20+ knot

- Mürettebat: 27