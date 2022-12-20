Türk Donanmasına 3 fırkateyn daha geliyor

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Önemli kararların alındığı SSİK toplantısında, MİLGEM 6.7. ve 8’inci gemilerin üretimine başlanması kararlaştırıldı.

STM ana yükleniciliğinde devam ediyor Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında şu ana kadar Türk Donanması için dört adet ADA Sınıfı Korvet üretildi ve teslim edildi. Projenin 5. 6. 7. ve 8’inci gemilerinin ise İSTİF Sınıfı Firkateyn olarak üretilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda MİLGEM Projesi’nin 5. ve İSTİF Sınıfı Firkateynlerin ise ilgili olan TCG İSTANBUL Firkateyni (F-515)’nin donatım faaliyetleri, halihazırda devam ediyor. TCG İSTANBUL’un, gelecek yıl Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor.

SSİK’te alınan karar doğrultusunda, TCG İSTANBUL (F-515)’a ilaveten; TCG İZMİR (F-516), TCG İZMİT (F-517) ve TCG İÇEL (F-518) Firkateynlerinin üretimine başlanılacak. MİLGEM Projesi kapsamında şu ana kadar bütün gemiler, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda üretildi. Halihazırda bir adet İSTİF Sınıfı Firkateyn ile Pakistan’a teslim edilecek iki adet Korvetin üretimi, burada devam ediyor.

Ukrayna Donanması için üretilen korvetlerin inşa faaliyetleri ise RMK tersanesinde sürüyor. Yeni üretilecek 3 adet firkateynin inşasının sivil mi yoksa özel tersanelerde mi gerçekleştirileceği şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak özel tersanelerin de görev üstlenmesi muhtemel. İSTİF Sınıfı Firkateynlerde MİDLAS gibi birçok yeni milli sistemlerin kullanılması planlıyor.

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