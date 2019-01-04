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Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

Dr. Kudsi Öncü, vücudun belli bölgelerinde bulunan akupunktur noktalarına verilen sinyalle migreni tedavi eden bir cihaz tasarladı.

04 Ocak 2019 Cuma 00:22
Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

Türk doktor Kudsi Öncü, migreni tedavi eden bir cihaz tasarladı. Dr. Öncü, migreni tedavi eden cihazla ilgili şunları söyledi. "Dünyada migren için belli cihazlar var ancak bizim tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz bu cihaz, hem önleyici hem tedavi edici özelliğe sahip. Yani migreni tamamen ortadan kaldırıyor. Bu yönüyle dünyada tek. Öte yandan cihazla ilaç kullanımı da son bulacak..."

6 yıldır üzerinde çalışıyor

Meslekte 40 yılını dolduran Dr. Kudsi Öncü, 6 yıl önce migren hastalığının tedavisi için çalışma başlattı. Öncü, 6 yıllık araştırmaların sonucunda vücudun belli bölgelerinde bulunan akupunktur noktalarına gönderdiği sinyaller ile hastalığın tedavisinin sağlandığını tespit etti. Ardından bu sinyalleri gönderen cihazı tasarlayarak patentini alan Öncü, klinik çalışmaların tamamlanmasıyla cihazın seri üretimine geçmeyi hedefliyor.

AA'nın haberine göre; Öncü, migrenin insanlarda yaşam konforunu bozan bir rahatsızlık olduğunu hatırlattı. Geliştirdiği cihazın 20 santimetre boyunda ve kalem şeklinde taşınabilir bir yapıda olduğunu dile getiren Öncü, şöyle devam etti: "Yaklaşık 6 yıldır üzerinde çalıştığım, kişiye özgü olan ve akupunktur noktalarına verilen sinyalle migreni tedavi eden cihazın klinik çalışmaları, İstanbul'da özel bir üniversitede devam ediyor. İnşallah 5-6 ay sonra cihazın seri üretimine geçerek insanlığın hizmetine sunacağız. Hem önleyici hem tedavi edici özelliğe sahip cihazın biyouyumluluk testleri de Hacettepe Üniversitesi'nde tavşanlar üzerinde yapıldı. Çünkü cihazın belli testleri yapılmadan klinik çalışmalarına izin verilmiyor."

"Migreni tamamen ortadan kaldırıyor"

Öncü, dünyada ve Türkiye'de milyonlarca migren hastası olduğunu belirterek, "Türkiye'de kadınların yüzde 14'ü, erkeklerin de yüzde 8'i migren hastası. Bu, yaşam konforunu bozmakta ve insanların şiddetli ağrılar çekmesine sebep olmaktadır. Dünyada migren için belli cihazlar var ancak bizim tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz bu cihaz, hem önleyici hem tedavi edici özelliğe sahip. Yani migreni tamamen ortadan kaldırıyor. Bu yönüyle dünyada tek. Öte yandan cihazla ilaç kullanımı da son bulacak. Migren için kullanılan ilaçlar gerçekten çok ağır. Doğal olarak ilaçların yan etkisi de oluyor. Tasarladığımız cihazla bunların önüne geçmiş olacağız. Cihazımızın çok konforlu bir kullanımı var. Şu anda adaptör ile çalışıyor ancak pille çalışanını da tasarladık. Bunun da TÜBİTAK süreci devam ediyor" diye konuştu.

12 hafta kullanıldığında...

Dr. Öncü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cihaz vasıtasıyla, vücutta bulunan akupunktur noktalarına 30-60 saniye arasında sinyal gönderiyoruz. Cihaz sinyal verme işlemini tamamladıktan sonra 'bip' sesiyle uyarı veriyor. Vücuttaki yaklaşık 30-35 odağa bunu uyguluyoruz. Bu odaklardan aldığımız sinyallerle beynimizin muhtelif yerlerinde bozulan kan akışı stabilize oluyor. Uygulaması son derece kolay. Yani kişi cihazı ayrı bir eğitim almaya gerek kalmadan kullanım kılavuzuna göre evinde çok rahat bir şekilde uygulayabilecek.

Tüm vücuda uygulaması 40 dakika sürüyor. Cihazı 12 hafta boyunca belirtilen aralıklarla kullandığımızda migren rahatsızlığı ortadan kalkmış olacak. Ancak arada krizler geçtikten sonra tekrar 'aura dönemi' dediğimiz, migrenin haberci dönemini kişi hissettiği vakit yine bunu uyguladığında bir daha migren kriziyle karşılaşmayacak ya da krizler çok ciddi anlamda azalacak."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 00:22
  1. İstanbul
  2. Dr. Kudsi Öncü
  3. Migren
  4. Migros
  5. migren tedavisi
  6. devrim gibi buluş
  7. migren tarihe karışacak
  8. akapunktur

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