Türk Diyanet Vakıf-Sen’den Kızılcahamam İlçe Müftülüğüne ziyaret!

YENİ AKİT ANKARA

Ziyarete ilişkin resmi internet sitesinden bilgiler paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, “Genel Başkanımız Nuri Ünal, Kızılcahamam İlçe Müftülüğünü ziyaret etti. Kızılcahamam Müftüsü Sayın Hasan Limon'u makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi” ifadeleri kullanıldı.

Müftülük personelini de ziyaret eden Ünal, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışı içerisinde topluma hizmet etmekteyiz” dedi. Ayrıca Ünal, ziyaret ettiği müftülük personeline 3600 ek gösterge ve banka promosyonları başta olmak üzere çalışma hayatı ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.