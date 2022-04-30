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Ekonomi Türk Diyanet Vakıf-Sen’den faizsiz sistem çağrısı
Ekonomi

Türk Diyanet Vakıf-Sen’den faizsiz sistem çağrısı

Ramazan Bayramına sayılı günler kala faizci bankalar harekete geçerek kredi reklamlarını artırdı. Milli ve manevi değerler üzerinden her fırsatta reklamlarına konu edinerek çıkar elde etmeyi amaçlayan bankalar vatandaşın cebindeki paraya göz dikti. Ramazan ayında tüketicilere yönelik hazırlanan “Bayram Kredisi” adı altındaki reklamlar da hayli dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 09:34:00 -
Türk Diyanet Vakıf-Sen’den faizsiz sistem çağrısı

Kâr oranları ile rekor üstüne rekor kıran bankalar, vatandaşın cebindeki para üzerinden faiz yemeye devam ediyor. Kovid-19 salgını sebebiyle mali açıdan sorun yaşayan ve bayrama az bir süre kala faizci bankalar her sene olduğu gibi kampanyalarını duyurmaya başladı. ‘Bayram Kredisi’ adı altında vatandaşı faize çeken bankalar, manevi değerlerimiz üzerinden oyunlarına devam ediyorlar.

Gelirin sabit kalması vatandaşı borca itiyor

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bütün dünyada olduğu gibi biz de salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Rusya-Ukrayna savaşının başlaması da ayrı bir etken olmuştur. Bu gelişmelerin sonucu enflasyon artışa geçmiş ve vatandaşların alım gücü azalmıştır. Elbette insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak gibi zorunluluğu vardır. Gelirin sabit kalması ve fiyatların artması sonucu vatandaşların kredi kartı kullanması ve borçlanması arttı. İşte burada bankalar ekonomik gelişmeleri kendileri açısından fırsat görerek, kredi vermek için her türlü yolu denemeye başladılar. Nereye baksak bir bankanın kredi vermek için hazırladığı yazılı, görsel veya çeşitli reklamlarla karşılaşıyoruz.

İstenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor

Vatandaşlarımızın borç para bulamaması, bankaların faizle verdikleri kredilere bir bakıma mecbur kalıyorlar. İnsanlar ödeme gücünü düşünmeden kredi çekebiliyorlar. Sonuç istenmeyen olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Burada hem vatandaşlarımıza hem de ülkemizi yönetenlere sorumluluk düşmektedir. Bankalar kendi görevlerini yapıyorlar. Onlar sadece para vererek, alacakları faizi ve kullandıracakları krediyi düşünürler. Esas olan ise faizsiz bir sistemin doğru bir şekilde kurulabilmesidir.”

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