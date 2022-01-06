Türk Devletleri Teşkilatı’nda hangi ülkeler var? Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri hangileri?

Kazakistan hükümeti akaryakıt fiyatlarına zam yapınca ülke genelinde protesto gösterileri başladı. Hafta sonundan itibaren süren gösterilerin ardından hükümetin düşmesine rağmen sular bir türlü durulmadı. Kazakistan'da pek çok devlet binasına saldırı düzenlenirken, ülke genelinde OHAL ilan edildi. Kazakistan'daki olaylar sonrası Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'a destek mesajı geldi. Peki Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler hangileri?

Kazakistan polisi tarafından yapılan açıklamada; hükümet binalarına yapılan baskınlarda çok sayıda göstericinin yaşamını yitirdiği, protestocularla çıkan çatışmalarda can veren polislerin sayısının 12'ye yükseldiği duyuruldu. Kazakistan’da olaylar sonrası Türk Devletleri Teşkilatı’ndan Kazakistan’ın yanında yer alan açıklama geldi. Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'da yaşanan olaylarla ilgili hükümet ve Kazak halkına desteğini açıkladı. Teşkilatın açıklamasında "Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri hangileri?

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor. Teşkilatın gözlemci üyeleri arasında ise Türkmenistan ve Macaristan bulunuyor. Türk Konseyi adıyla 2009'da kurulan örgüt, şu anki adını ise Kasım 2021'de Türkiye'de yapılan zirvede aldı.