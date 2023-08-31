Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye Uzay Ajansı işbirliğiyle Uzay Kaşifleri Akademisi başladı

Türkiye’nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) işbirliğinde düzenlenen “Türk Cumhuriyetleri Uzay Kaşifleri Akademisi” açılışını yaptı. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Macaristan ve Türkiye’den 80’den fazla öğrencinin katıldığı program çerçevesinde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerle Türk dünyasında uzay farkındalığı oluşturarak genç nesillerin bu alana ilgisinin artırılması hedefleniyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçirilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Türki Cumhuriyetler Uzay Kaşifleri Akademisi açılış töreni BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve kent protokolünün katılımıyla GUHEM'de gerçekleşti.

“Türk devletleri arasındaki bağları güçlendirecek”

Açılış programında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, düzenlenen etkinliğin Türk devletleri arasındaki etkileşimi artıracağını belirterek, “BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile Türkiye Uzay Ajansı, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ve Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz Uzay Kaşifleri Akademisi için bir aradayız. Türk dünyasının her alanda çok ciddi bir potansiyeli var. Uzay havacılık alanında da hep birlikte bu gücü ortaya çıkaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“İşbirliğimizi çok daha ileriye taşıyacağız”

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türki Cumhuriyetler Uzay Kaşifleri Akademisi’nin bir ilk adım olduğunu ve ilerleyen zamanda birçok projeye öncülük edeceğini söyledi. TUA Başkanı Yıldırım, “Gençlerimizin buraya gelmeleri, birlikte eğitim almaları ve ortak çalışmalara imza atmaları önemli bir ilk adımdır. Bunun devamının da geleceğine, bu işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitimler 2 Eylül’e kadar devam edecek

Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Macaristan’dan 80’den fazla öğrencinin katıldığı projede eğitimler 2 Eylül’e kadar devam edecek. Gerçekleştirilecek program sayesinde katılımcıların uzay alanına olan ilgilerinin uygulamalı eğitimlerle artırılması, aynı zamanda kültürlerarası öğrenmenin teşvik edilmesi hedefleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO