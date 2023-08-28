Türk devinin başına resmen talih kuşu kondu! Suudiler çıldırdı, Türkiye'ye geliyor
Galatasaray'ın Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens için Suudi Arabistan ekipleri yeniden harekete geçti.
Galatasaray'da performansıyla göz kamaştıran isimlerden olan Belçikalı yıldız Dries Mertens için Suudi Arabistan ekipleri yeniden devreye girdi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Dries Mertens'in talipleri Sarı-Kırmızılılar'a tekliflerini sunmaya devam ederken, Arap kulüpleri yeniden devreye girdi.
Daha önce temmuz ayında Belçikalı yıldız konusunda Galatasaray'ın kapısı çalınmış, Sarı-Kırmızılılar Mertens'i göndermeye sıcak bakmıştı. Fakat tecrübeli futbolcu kararını kalmaktan yana vermişti.
Reddedemeyeceği teklif
Mertens'e yine ciddi şekilde ilgi gösteren kulüpler olduğu belirtilirken, yıldız 10 numaranın maaş beklentisinin yıllık en az 10 milyon euro olduğu öğrenilirken, Suudi ekiplerinin bu miktarı ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
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