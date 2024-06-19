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Ekonomi Türk Devi, Ünlü Fransız Giyim Markasını Satın Aldı
Ekonomi

Türk Devi, Ünlü Fransız Giyim Markasını Satın Aldı

Yeniakit Publisher
2024-06-19 15:30:00 -
Türk Devi, Ünlü Fransız Giyim Markasını Satın Aldı

Fransa'nın en ünlü kadın markalarından Naf Naf yine el değiştirdi. Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre, dört yıl önce mali zorluklar yaşayan Fransız moda devi Naf Naf'ı satın alan Yılmaz kardeşler, markayı ayakta tutmakta güçlük çekiyorlardı. Mahkeme kararıyla yediemin işlemleri başlatılmışken, 215 mağazası ve 165 milyon Euro cirosu olan Naf Naf'ı bu kez Türk tekstil devi Migiboy satın alıyor.

Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre, dört yıl önce mali zorluklar yaşayan Fransız moda devi Naf Naf'ı satın alan Yılmaz kardeşler, markayı ayakta tutmakta güçlük çekiyorlardı. Mahkeme kararıyla yediemin işlemleri başlatılmışken, 215 mağazası ve 165 milyon Euro cirosu olan Naf Naf'ı bu kez Türk tekstil devi Migiboy satın alıyor.

Migiboy Tekstil, Naf Naf'ı devralmak için 1,5 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifle sürece dahil oldu. Bobigny Ticaret Mahkemesi, sunulan bu kapsamlı teklifi kabul etti.

Canpolat ailesine ait olan Migiboy Tekstil, yaklaşık bin kişiyi istihdam eden köklü bir tekstil şirketi olarak tanınıyor.

Migiboy, Kırklareli, Niğde ve Çorlu'da üretim yapmasının yanı sıra inşaat, enerji, tarım ve otelcilik sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. 2022 yılında, Niğde'deki tesisine 200 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmişti.
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