Türk devi böyle geliyor: ATMACA Gemisavar Füzesi F-16’lara uyumlu olacak! Türkiye'ye yeni karar duyuruldu

Milli Gemisavar Füzesi ATMACA’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik teslimatları, devam ediyor. İlk olarak suüstü savaş gemilerinde kullanılan ATMACA’nın, havadan atılan konfigürasyonu için de geliştirme çalışmalarına başlanıldı.

Türkiye’nin su üstü harp yeteneğinin omurgasını oluşturan ve satıhtan satha olarak kullanılan ATMACA Silah Sisteminin, havadan satha olarak da kullanılabilmesi için mühimmat üstü yeni teknolojilerin geliştirilmesine karar verildi. Bu doğrultuda; ATMACA Blok-I Gemisavar Füzesi, F-16 PO-III/PO-IV uçaklarına entegre edilecek.

Entegrasyon çalışmaları kapsamında; görev planlama, atış kontrol ve veribağı teknolojilerinin, havadan satha saldırı konsepti kapsamında yeniden uyarlanması sağlanacak. Çalışmalar sonucunda Türk F-16’ları, IIR güdümlü SLAM-ER füzelerine ilaveten ATMACA Füzesi ile de suüstü hedeflerine angaje olma yeteneği kazanacak

ABD üretimi Harpoon Gemisavar Füzesi’nin havadan atılan versiyonu olan AGM-84L-1 Harpoon’un yerli muadili, Roketsan’ın bu çalışmaları sayesinde geliştirilmiş olacak. Öte yandan havadan atılacak ATMACA’nın, booster motoruna sahip olmayacağı biliniyor.

ATMACA Gemisavar Füzesi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gemisavar füze ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması için ATMACA Güdümlü Mermi G/M Projesi, 2009 yılında başlatıldı. Bu kapsamda Roketsan ana yükleniciliğinde geliştirilen Aktif Radar Arayıcı Başlığa (AR) sahip 250+ kilometre menzilli ATMACA Gemisavar Füzesi, kapsamlı test faaliyetlerinin ardından Kasım 2019 tarihinde, MİLGEM TCG KINALIADA (F-514) Korveti’nden ilk kez ateşlendi. Bu atış testi esnasında ATMACA, deniz yüzeyindeki sabit hedefi başarıyla vurdu.

ATMACA Füzesi, 18 Haziran 2021 tarihinde icra edilen diğer bir test esnasında ise yine KINALIADA Korveti’nden ateşlendi ve ilk kez gerçek bir gemi hedefini vurdu. Hedef gemi, ATMACA Füzesi ile vurulduktan sonra battı. Yakın geçmişte ATMACA, düşük oranlı üretim sonucunda resmi olarak Türk Donanması envanterine girdi.

Roketsan’ın ATMACA Gemisavar Füzesi; düşük radar kesit alanına sahip olması ve Super Sea Skimming yani su sathına yakın uçuş yapabilmesi sebebiyle, hedef platform tarafından ancak 18-20 kilometre mesafeden tespit edilebilmektedir. ATMACA’nın hızı 0.85 Mach olarak baz alındığında, bu durum, hedef geminin mürettebatına çok kısıtlı bir reaksiyon süresi tanımaktadır. Bu sebepten ötürü, ATMACA tarafından hedef alınan platformun, ATMACA’yı kolay kolay bertaraf edemeyeceği düşünülmektedir.

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