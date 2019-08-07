Türk dağcı Avrupa'nın zirvesine tırmandı





İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Teknopark İstanbul çalışanı profesyonel dağcı Burak Saral, 7 kıtanın en yüksek 7 zirvesine ulaşma hedefi doğrultusunda, ekibiyle beraber Avrupa’nın en yüksek noktası olan 5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbrus Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Dağın zirvesinde Türk bayrağını ve kendisine sponsor olarak destek veren Teknopark İstanbul'un bayrağını dalgalandıran Saral, yurda dönüşünde AA muhabirine açıklama yaptı.

Rusya sınırları içinde yer alan ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Elbrus Dağı'na sağlıklı bir şekilde tırmanmayı başardıklarını anlatan Saral, "Elbrus Dağı 5 bin 642 metre yüksekliği ile Avrupa kıtasının en yüksek zirvesi olarak geçmektedir. Dünya üzerindeki 7 kıtanın 7 zirvesine ulaşma projemizin de ilk adımıdır. Hayalimiz için maliyet ve uçak ile ulaşım kolaylığı sebebiyle Elbrus Dağı'nı seçtik." diye konuştu.





- "Dağda -40 derecelere şahit olduk"





Saral, dağa tırmanırken çok fazla zorlanmadıklarını vurgulayarak, "Doğru ekipmanlara sahipseniz, doğru eğitimleri aldıysanız, vücut olarak zor şartlara dayanıklıysanız, iyi bir ekip ile beraberseniz, tırmanış tarihiniz doğru zamanda ise kondisyon ve mental olarak dağa hazırsanız Elbrus Dağı'na tırmanmak kolay denebilir." ifadelerini kullandı.



Yüksekliği 5 bin 500 metrenin üzerindeki dağların küresel otoriteler tarafından "Extreme Yüksek İrtifa" diye sınıflandırıldığını anlatan Saral, Elbrus Dağı'nın bu kategoride bir dağ olduğunu söyledi.

Dağ tırmanışlarında "yükseğe uyum" sorunu yaşandığını dile getiren Saral, şunları kaydetti:

"Dağda -40 derecelere şahit olduk. Zirvede deniz seviyesindeki bir şehire göre yüzde 51 daha az oksijen bulunuyor. Bu sebeple ekstrem yüksek irtifaya sahip dağların zirvesine bir günde çıkamıyoruz. Bizler aklimatizasyon (irtifaya uyum) için kademeli irtifalara yükselip, inerek vücudumuzun o yükseklikte az oksijen ile yaşamaya adapte olmasını bekleriz. Bu adaptasyonunun sonunda da zirveye ilerleriz.

Toplam 15 kişilik ekip olarak Rusya’ya gittik, 14 kişi zirveye ulaştık. Ne yazık ki bir arkadaşımız yüksek irtifaya bağlı olarak akciğer ödemine yakalandı ve ölümden döndü. Çünkü Yüksek İrtifa Akciğer Ödemi yüzde 40 riski bulunan ölümcül bir dağ hastalığıdır ve geç fark edilirse çok daha tehlikelidir."





- "Yöneticilerime ekibim adına teşekkür ederim"





Burak Saral, dünya üzerinde seyircisi olmayan tek spor dalı olan dağcılığın bir noktada kişinin özünü bulma yolculuğu diye tarif edilebileceğini söyledi.

Kartal Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı olarak dağcılık konusunda ilgisi bulunan gençlere sporu anlattıklarını belirten Saral, 35 yaşında ve bir çocuk babası olduğunu kaydetti.



Saral, Elbrus Dağı'na tırmanmasına sponsorluğuyla destek olan Teknopark İstanbul'a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Dünyada bu spor oldukça ilerlemiştir ve son yıllarda ülkemizde bu spora olan ilgi katlanarak artmaktadır. Maddi imkansızlıklar benim gibi birçok sporcunun önündeki aslında tek engel aslında. Bu faaliyeti başarıyla yapabilmem için bana destek olan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Sayın Bilal Topçu ve tüm yöneticilerime ekibim adına teşekkür ederim."





- "Çalışanımız Burak'a 'hayal ortağı' olduk"





Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu da spora gönül vermiş çalışanlarına "hayal ortağı" olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Topçu, 5 yıldır birlikte başarı ile çalıştıkları Burak Saral'ın hayaline inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Doğaya ve dağa olan tutkusu, yurt içi ve yurt dışı dağ faaliyetlerinde gösterdiği eski başarıları ile bu faaliyeti de başarı ile tamamlayacağına inancımız tamdı. Bu sebeple elimizden geldiğince ona severek destek olduk. Dağcılık alanında ilk destek olduğumuz çalışanımız Burak oldu. Daha önce atletizm dalında aktif olan bir başka çalışanımıza da destek olduk. Mümkün olduğunca çalışanlarımızı desteklemeye çalışıyoruz."



