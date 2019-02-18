Türk CMO, dünya markalarını yönetecek

Beymen ve Boyner Grup CMO’su Polat Uyal, dünyaca ünlü iki moda markasının yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Beymen ve Boyner Grup CMO’su (Chief Merchandising Officer) Polat Uyal, dünyaca ünlü Fransız moda evi Balmain veerkek moda dünyasının markalarından İtalyan Pal Zileri’nin yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Beymen’den yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında Monocle dergisi tarafından dünyanın en iyi beş satınalmacısından biri olarak gösterilen Polat Uyal, moda dünyasının en önemli platformlarından olan Pitti Uomo Fuarı’nda“30 Global Erkek Giyim Lideri” ödülünü aldı.Pek çok uluslararası moda yarışmasında jüri üyeliği görevini üstlenen Polat Uyal, halen Beymen ve Boyner Grup CMO’su olarak yabancı ve yerli tüm markaların satın alma ve üretiminden sorumlu geniş bir ekibi yönetiyor.

Polat Uyal kimdir?

Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1995 yılında mezun olanPolat Uyal, aynı yıl Beymen Erkek departmanında Private Label ürün sorumlusu olarak iş hayatına başladı. 1997-2000 yılları arası Beymen Uluslararası Markaların Satınalma Müdürü olarak görev yapan Polat Uyal, 2000 yılında Beymen Erkek Markalardan Sorumlu Satınalma ve Ürün Direktörü oldu. 2004 -2007 yıllarındaErkek ve Kadın Markalardan Sorumlu Satınalma ve Ürün Direktörlüğü’nü üstlendi. 2007 yılında Beymen Satınalma ve Ürün Genel Müdür Yardımcısı olan Polat Uyal, 2017 yılından bu yana Beymen ve Boyner Grup Chief Merchandising Officer görevini yürütüyor.