Türk Ceza Kanunu’nun 316. Maddesi ne anlama geliyor?

104 emekli amiralin imzaladığı bildiri gündeme oturdu. Söz konusu bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatma kararı aldı. Bildirinin Türk Ceza Kanunu’nun 316. maddesi kapsamında yürütüldüğü açıklanmasının ardından gündemi yakından takip eden vatandaşlar, Türk Ceza Kanunu’nun 316. Maddesinin ne anlama geldiğini, ne demek olduğunu araştırmaya başladı.

Türk Ceza Kanunu 316. Maddesi ne anlama geliyor?

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 316. maddesinde “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” kısmında 'Suç İçin Anlaşma' şu şekilde düzenlendi;

Madde 316 - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.