Türk çayındaki lezzet yabancıları da tiryaki yaptı

Akit Ekonomi

Türkiye’den yılın ilk 4 ayında 84 ülkeye bin 355 ton çay satılarak 5 milyon 239 bin 86 dolar gelir sağlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 26, değerde yüzde 53 artan ihracattan en büyük payı 1 milyon 798 bin 864 dolarla Belçika aldı. Bu ülkeyi 662 bin 343 dolarla Almaya ile 526 bin 266 dolarla KKTC takip etti.

Rekor geldi

“Çay ihracatı 2020’ye rekor artışla başladı” diyen Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, “Firmalarımızın başarılı grafiklerini yıl boyunca sürdüreceklerine inanıyoruz” mesajını verdi.

Türkiye’den 110’u aşkın ülkeye çay gönderiliyor. Siyah çay, yeşil çay ve beyaz çaya Avrupalılar ile Araplardan övgü yağıyor. ÇAYKUR’un naneli, limonlu, melisalı, elmalı çayları da beğeni topluyor, pek çok ülke tarafından tercih ediliyor.

Yeni ürünlerle daha çok pazar

Türkiye’den en çok Avrupa ülkelerine çay satılıyor. Dünyanın her yerinde Çaykur logolu çay kutularıyla satış yapılıyor. Yaklaşık 200 bin civarında yaş çay üreticisinin sattığı çayı Karadeniz’in çay cenneti Rize’de paketleyip tüm Türkiye’ye ve yurt dışına servis eden Çaykur’un günde 800 ton civarında çay işleyebilme kapasitesi mevcut. Bu yıl kuru çayda da rekor kıracak olan Çaykur, dış pazar payını arttırmak için ürün gamınında çeşitlendiriyor. Çay kur yönetiminin bir amacı da ihracat yaptıkları ülkelerdeki insanların kaliteli ve doğal çay içmelerini sağlamak.