Türk çay ihracatının yarısını Rize karşılıyor

Türkiye'den yılın ocak-eylül döneminde yapılan çay ihracatından 8 milyon 309 bin dolar elde edildi. Rize, söz konusu dönemde 4 milyon 258 bin dolarlık ihracatla ülke genelinde ilk sırada yer aldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünya çay üretiminde 5'inci sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye'den yapılan çay ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Kalyoncu, Türk çayının kimyasal ilaç ve katkı maddesi kullanılmadan üretilmesinin ihracatta önemli avantaj sağladığını belirtti.

Kalyoncu, Türkiye'den yılın 9 aylık döneminde 2 bin 35 tonluk çay ihracatı gerçekleştirildiğini aktararak, "Söz konusu dönemde yapılan ihracattan 8 milyon 309 bin 184 dolar gelir elde edildi. İhracatta 4 milyon 258 bin 443 dolarla Rize ilk sırayı alırken, 2 milyon 187 bin 858 dolarla İstanbul ikinci, 697 bin 594 dolarla Ankara üçüncü sırada yer aldı. Yılın ocak-eylül döneminde Türkiye çay ihracatının yarısı Rize'den gerçekleştirildi." dedi.

Tanıtım çalışmalarının çay ihracatını etkilediğine işaret eden Kalyoncu, "Özellikle ÇAYKUR'un Türk çayı tanıtım çalışmalarında çok önemli katkısı bulunmakta. Bu çalışmalar sonucunda Avrupa ülkeleri pazarında önemli yer edinen Türk çayının en büyük ihraç pazarı Avrupa Birliği ülkeleri olmuştur." diye konuştu.