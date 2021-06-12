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Dünya Türk büyükelçiden FETÖ ile suçlanan isme dikkat çeken ziyaret!
Dünya

Türk büyükelçiden FETÖ ile suçlanan isme dikkat çeken ziyaret!

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, FETÖ ile suçlanan, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'yı, ABD'de ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 18:51:00 -
Türk büyükelçiden FETÖ ile suçlanan isme dikkat çeken ziyaret!

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi öncesi FETÖ üyesi olmakla suçlanan, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'yı, ABD'de ziyaret etti.

Mercan'ın ziyaretini Ayaslı, sosyal medya hesabından duyurdu. Ayaslı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Washington Büyükelçimiz Hasan Murat Mercan, Concord Massachusets'de ziyaretimize geldi. Tanışmaktan mutlu olduk. Türk-Amerikan ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiği bu zamanda görevinde başarılar dileriz."

T24'ün haberine göre Borajet'in, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı,firari Sezgin Baran Korkmaz tarafından gasp edildiği iddiasıyla ABD'de dava açan Ayaslı'nın hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda haber çıkmıştı. 2019'da, Borajet'in eski mali işler sorumlusu Z.Ü.'nin sahte kimlikle Muğla'da yakalandığı, aynı soruşturmada Ayaslı'nın da şüpheliler arasında yer aldığı iddia edilmişti.

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Yorumlar

Recep

Lan bu şerefsizlerin al birini vur ötekine. Ben kime inanacağımı şaşırdım
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Fetoşlar

Belli da tipe baksanıza. Bıyaklar falan. Fetö nün bittiğini sadece Reis düşünüyor. Tam gaz devam ediyorlar hainliğe..
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