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Türk bilim kadını, 'aşı karşıtı' yaftasına tepki gösterdi! "Boyun kıran hava yastığı" örneğini verdi ve...

Türk bilim kadını Doç.Dr. Neva Çiftçioğlu Banes, "aşı karşıtı" denilerek manipüle edildiklerini belirtti ve "boyun kıran hava yastıkları" örneğini vererek yorumların

Yeniakit Publisher
2021-08-10 00:49:00 - 2021-08-10 00:50:40

 yeniakit.com.tr 

Türk bilim kadını Doç.Dr. Neva Çiftçioğlu Banes, aşı ile yapılan eleştirel yorumların çarpıtıldığını belirten bir video yayınladı.

Aşı karşıtı denilerek eleştirilerin manipüle edildiğini söyleyen Neva Çiftçioğlu Banes, çarpıcı bir örnek vererek aşıya karşıtı olmadıklarını değil henüz ruhsat almamış aşıların, zorla vurulmasına karşı olduklarını açıkladı.

"İnsanların hava yastıklarından boyunları kırıldığını farkeden mühendise 'Hava yastıklarına mı karşısın?' denmedi"

"Örneklerle bir şeyleri anlatmayınca anlaşılmadığına kanaat getirdim" diyen Neva Çiftçioğlu Banes, çarpıcı bir örnek vererek, "Bundan yaklaşık 25-30 yıl önce araba dizaynırları, mühendislere demişler ki, "Eski arabalarda ölüm daha azdı. Biz arabaları modern hale getirdik, şimdi insanlar daha çok ölüyorlar. Neden acaba?" Ve Volvo'nun CEO'su 500 arabada deneme yaptırıyor. Boyun kırılma sebeplerini araştırıyorlar. Bir de bakıyorlar ki, korunmak için yaptıkları hava yastıklarından daha çok boyunlar kırılıyor. Ve bunu söyleyen mühendislerden tepki gelmedi. Diğer mühendislerden "Aaa, hava yastıklarına mı karşısın" denmedi. Hava yastıklarını daha iyi dizayn etmeli, daha yumuşak, daha küçük boyutlarda olmalı ki boyun kırılmasın diye çalışmalar yaptılar. Mühendisler bunu anladılar." ifadesinde bulundu.

 "Aşı karşıtlığını alnımıza mühür gibi basmaları resmen manipüle etmektir"

"Aşı karşıtı" denilerek manipüle edildiklerini belirten Doç.Dr. Neva Çiftçioğlu Banes sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Şimdi sağlık alanındaki bu tartışmalarda, bizim aşılarla ilgili getirdiğimiz yorumlarda, 'aşı karşıtlığı'nı alnımıza mühür gibi basmaları resmen manipüle etmektir. Hiç aşı olmayalım diyenler de var. Ama bir de benim gibi aşı taraftarı olup bu tür daha onaylanmamış, tam onayı alınmamış aşıların, çocuklara ve de olmak istemeyenlere zorla yapılmasına karşı olanlar var. Bunu bir türlü anlatamadık. Umarım şimdi anlarlar."

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