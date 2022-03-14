Türk bilim insanı katarakt tedavisi için yeni yöntem geliştirdi

Yeni Akit/Ankara

Dünyadaki en yaygın görme azalmasının ve görme kayıplarının sebeplerinden biri de katarakt. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre katarakt, yüzde 51 ile dünyadaki körlük ve görme bozukluğunun önde gelen nedenleri arasında yer alıyor. Bu yaygın hastalık için uzmanlar yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Bu uzmanlardan biri olan İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Rasier, yıllar önce göz içine takılmış tek odaklı lenslerin çok odaklı hale dönüştürülmesini sağlayan bir yöntem geliştirdi. Prof. Dr. Rasier, katarakt ameliyatında kullanılan tek odaklı lensleri, uyguladığı yeni bir lazer yöntemiyle çok odaklı hale getirdi. Yöntem dünyanın göz alanında en saygın bilimsel derneklerinden ESCRS’de en iyi proje ödülünü aldı. Bu yeni yöntem hakkında bilgi veren Prof. Dr. Rasier, kataraktın nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Kataraktı olan kişinin göz bebeğinde beyaz bir görüntü fark edilebilir

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Rasier kataraktla ilgili şu bilgileri verdi: “Katarakt dünyadaki en yaygın görme azalması sebebidir. Görüntünün oluşması için önce ışığın kornea dediğimiz gözün en öndeki saydam tabakasından geçmesi gerekir. Daha sonra bu ışık diğer bir saydam doku olan gözdeki lensten geçer ve retinaya ulaşır. Lens şeffaf, her iki tarafı bombeli bir yapıdır. Göze gelen ışığın kırılıp görüntünün görme merkezine odaklanmasını sağlar. Lens hayat boyu saydam olması gerekir, herhangi bir dönemde saydamlığını yitirirse bu duruma katarakt adı verilir. Işığın retinaya ulaşmasında problem çıkartarak, kontrastı azaltarak kişinin görmesinde zorluk oluşturur. Gözdeki lens saydamlığını yitirerek buzlu cam yapısını alır. Bir insan nasıl buzlu camdan baktığı zaman görüntüyü puslu görür, kataraktı olan kişide de normalde gördüğü görüntü puslu, buzlu, sisli bir hal alır. İleri evrelerde olgunlaşmış bir katarakt kişinin görüntüsünü sadece ışığı fark edeceği bir seviyeye kadar indirebilir. Bu kadar ilerlemiş bir kataraktı olan kişiye bakan kişi göz bebeğinde siyahlık yerini beyaz bir görüntüyü fark edebilir.”

Artan yaş ile maruz kalınan güneş ışınları önemli faktörler

Gözdeki lensin saydamlığını yitirmesine yol açabilecek birçok sebebin olduğunu belirten, Rasier sözlerine şöyle devam etti: “Bunların içinde en önemlisi yaşımızın ilerlemesidir. Yaşımızın ilerlemesiyle birlikte lensin su içeriği azalır ve lens proteinlerinin miktarı artar. Bu durumda lens sertleşir, esnekliği azalır ve sonuç olarak lensin saydamlığı gittikçe azalır. Diğer önemli bir neden artan yaş ile maruz kalınan güneş ışınlarıdır. Güneş gözlüğü takmadan güneşin ultraviyole yani mor ötesi ışınlarına maruz kalan göz aslında bir savunma mekanizması olarak lensini saydam halden buzlu cam haline sokar ki retinaya daha çok zarar verici ışık gelmesin. Çünkü retinaya gelen bu zararlı ışınlar daha ilerde anlatacağımız sarı nokta hastalığına yol açar. Katarakt oluşturan sebeplerden biri de travmadır. Göze dışarıdan künt veya sivri bir cisim çarpması ile göz içindeki lens yer değiştirerek veya hiç yer değiştirmeyerek bulunduğu yerde saydamlığını kaybedebilir. Katarakt oluşmasına yol açabilecek daha nadir görülen sebepler arasında kişinin kortizonlu ilaç kullanması sayılabilir. Kortizonlu ilaç damla şeklinde kullanıldığı zaman katarakta yol açtığı gibi hap şeklinde ağızdan kullanıldığı zamanda katarakt oluşumuna yol açabilmektedir. Kalıtsal metabolik hastalıklar yeni doğan bebeklerde doğuştan olan katarakta sebebiyet verirken erişkinde de şeker hastalığı, tiroid hastalığı gibi birçok sistemik hastalık katarakta yol açabilmektedir. Sistemik hastalıklardan özellikle şeker hastalığında şeker seviyesi normal sınırlarda tutulur ise katarakt gelişimi yavaşlar.”