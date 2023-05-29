Türk bayrağını yerde gören HÜDA PAR'lılar bakın ne yaptı! Sosyal medyayı sallayan anlar
HÜDA PAR'lılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zafer kutlaması sırasında yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırdı. O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Yedili Masa ortaklarının 'terörist' yaftası yapıştırdığı HÜDA PAR'lılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer kutlaması sırasında yere düşen Türk Bayrağı'nı koşarak yerden kaldırdı.
Yedili Masa'nın ortağı HDP ise mitinginde yer alan tek bir bayrağı bile görmeyi hazmedemiyor.