Dans ederek dikkat dağıttı, arkadaşına yolu açtı! Markette akılalmaz hırsızlık

İstanbul Sultangazi’de bir markette yaşanan hırsızlık olayı yöntemiyle herkesi şaşırttı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan zincir markete giren iki çocuk, ellerindeki büyük boy poşetle buzdolabına yöneldi. Çocuklardan biri dans ederek çevredeki müşterilerin dikkatini dağıtırken, diğeri buzdolabının kapağını açarak çok sayıda tereyağını poşete koydu. İçeride bulunan müşterilerin kendilerine yaklaştığı anlarda duraksayan çocuklar, poşeti doldurduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi marketten ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.