Otomobil devinden yeni kampanya: En çok satan modelde indirim!
Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Renault'un güncel fiyat listeleri incelendiğinde, Megane Sedan versiyonunda indirim olduğu görüldü.
Renault otomotiv şirketinin güncel kampanyaları incelendiğinde, Megane Sedan araçta ilgi çekici bir kampanya olduğu görüldü. Peki, kampanyanın detayları neler?
Renault otomotiv şirketinin 2026 Mart ayı kampanyaları incelendiğinde, nakit alımda 1.540.000 TL'den başlayan fiyatlarla Megane Sedan araca sahip olunabileceği görüldü. Kampanyalı fiyatın 2026 model yılı Megane Sedan modelinin Touch 1.3 TCe 140 bg versiyonunun perakende nakit satın alımında geçerli olduğu ve anahtar teslim fiyatı olduğu aktarıldı. Bunun yanı sıra, fiyata kasko ve trafik sigortasının dahil olmadığı açıklandı.
Megane Sedan'ın karma CO₂ salımı 121-136 (g/km); birleşik yakıt tüketimi 4,6-6,0 (lt/100km) aralığında olduğu ve temsili model üzerinde gösterilen aksesuarların farklılık gösterebileceği aktarıldı. Ayrıca kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu ve 31 Mart 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olduğu duyuruldu. Bunun yanı sıra, kampanya bitiş tarihi ile kapsamında değişiklik yapma hakkının saklı tutulduğu belirtildi. Bu kampanyayla alakalı daha net bilgi için Renault otomotiv şirketiyle iletişime geçilebilir.
RENAULT MEGANE SEDAN 2026 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ Versiyonu: Touch 1.3 TCe 140 bg. Fiyatı: 1.770.000 TL. Versiyonu: Touch 1.3 TCe EDC 140 bg. Fiyatı: 2.112.000 TL.
Versiyonu: Icon 1.3 TCe EDC 140 bg. Fiyatı: 2.270.000 TL. Versiyonu: Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg. Fiyatı: 2.675.000 TL.
