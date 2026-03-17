Beyazla mavinin buluştuğu yer! Sarıalan Yaylası’nda büyüleyen manzara
Bolu’da 1700 rakımlı Sarıalan Yaylası’nda açan çiğdemler; karla kaplı alanlarla birleşerek dikkat çeken görüntüler oluşturdu.
Bolu’da Köroğlu Dağları’nın eteklerinde yer alan Sarıalan Yaylası, baharın ilk işaretleriyle birlikte renk değiştirdi.
Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan yaylaya, mavi çiçekler ile yeşil alanların üzerini kaplayan çiğdem çiçekleri renk kattı.
Sarıalan Yaylası'nda meraların içerisinden süzülen mendereslerin çevresinde açan çiğdem çiçekleri ile bazı bölgelerde erimeyen karların buluşması eşsiz manzara oluşturdu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23