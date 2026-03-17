Galatasaray ve Fenerbahçeli yıldızlar listeye girdi! Brezilya milli takımında tanıdık isimler
Brezilya Milli Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde 26 Mart’ta Fransa ve 31 Mart’ta Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçları için aday kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Ancelotti, Fenerbahçe kalecisi Ederson ve Galatasaray orta saha oyuncusu Gabriel Sara’yı kadroya dahil etti.
BREZİLYA MİLLİ TAKIMI KADROSU
Kaleciler: Alisson, Bento, Ederson
Savunma: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley
Orta Saha: Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho, Gabriel Sara
Forvet: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro, Raphinha, Rayan, Vini Jr