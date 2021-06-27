Türk bayrağı Kabil’de de dalgalanmalı

Göksel Çağlav Ankara

Türkiye’nin Kabil Uluslararası Havaalanı işletmesi ve emniyetini üstlenmeye devam etmesine ilişkin, ABD teknik heyeti ile Milli Savunma Bakanlığı heyeti arasındaki görüşmeler devam ederken, uzmanlar Türkiye’nin Kabil’de kalması gerektiği görüşünü dile getiriyorlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, “Gerekli şartlar sağlanırsa üstlenmeye hazırız. ABD teknik heyeti Türkiye’ye geldi, görüşmeler devam ediyor” şeklinde bilgi verdiği Kabil Uluslararası Havaalanı’nın işletmesi ve emniyetinin devam etmesi konusunda uzmanlar 20 yıldır Türk askerinin orada bulunduğunu belirterek, Mehmetçiğin görevine devam etmesinin Türkiye için faydalı olacağını belirtiyorlar.

Pekin: Türkiye’nin önemini artıracaktır

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin Akit’e yaptığı açıklamada, “Söz konusu görev hem Türkiye’nin bölgedeki, hem Rusya ve Çin nezdindeki hem de ABD ve NATO indinde ki önemini ve iş birliğini artıracaktır. Bir kez daha söylemek gerekirse Türkiye orada Taliban ile savaşmak için değil, dost ve kardeş ülkemiz olan Afganistan’ın dünya ile irtibatını sağlayacak Kabil Uluslararası Havaalanını işletmek ve güvenliğini sağlamak için bulunacak. Ayrıca hem siyasi anlamda hem de teknik anlamda çalışmalar da devam etmektedir. Bu bakımdan da Türkiye Cumhuriyetinin kurumlarına başta Dışişleri Bakanlığı, TSK ve MİT olmak üzere güvenilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki dengeleri değiştirecek bir gelişme

Amerika ile Türkiye arasındaki anlaşmaya göre Kabil Havaalanının kontrolünün Türkiye’ye geçeceğini belirten Psikolojik Harp Uzmanı, emekli Albay Coşkun Başbuğ da Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Bu, ABD’nin de bizim de arzu ettiğimiz bir şey. ABD niye arzu eder bunu? Çin ve Rusya’yı, Afganistan üzerinde hakim kılmamak için Türkiye’nin kontrolünü tercih eder. Türkiye de Afganistan’da Ortadoğu’nun kapısı olan ‘Kalpgah’ dediğimiz coğrafyada bulunmak ister. Hem gelecekteki Türkistan’ın o Turan ideolojisinin gereği, hem de gelecekte Çin ve Rusya gibi aktör devletlerin içinde yer alacağı dünya ticaret yollarında söz sahibi olmak için. Bunu yapmak için Türkiye’nin şartı, Afganistan’ın kendi ayakları üstünde duran bir ülke haline gelmesi. Bunu yapmak için öncelikle bir Afgan ordusunun teşkil edilmesi, ardından bir anayasanın oluşması, ardından da bu anayasaya göre bir yönetimin oluşması. Türkiye’nin niyeti bu. Biz bununla birlikte tarihi bağlarımızı da göz ardı etmiyoruz. Çünkü Mevlana’nın doğduğu yer olan Afganistan ezeli bir Türk toprağı. Burada 6 tane Türk imparatorluğu varlık göstermiş. Dolayısı ile bizim ata toprağımız. Oldubittilere meydan vermemesi için Türkiye’nin o bölgede var olması şart. Bu şartları sağlayacak olan da Kabil Havaalanı. Türkiye, Afganistan’ın geleceğinde çok etkili olacak Kabil Havaalanı’nı bir takım güçlerin kontrolüne bırakıp riske atmak istemiyor. Afgan halkı, Türk halkına güveniyor, kardeş görüyor. Dostluk için gelen tek ülke olduğumuzu çok iyi biliyor. Afganistan’da yaşam şansı olan tek ülke de Türkiye. ABD bu gerçeği gördüğü için bizim varlık göstermemizi istiyor. NATO görevi sırasında Türk Bayrağını gördüğünde selam duran Afgan halkı diğer ülkeleri gördüğünde tepki gösteriyor. Aynı zamanda Pakistan ve Macaristan’ın da sürece dahil edilmesini çok anlamlı ve çok doğru buluyorum. 2007’de Afganistan, Pakistan ve Türkiye üçlü zirveler başlattı ve aksamadan her yıl yapıldı. Önemli adımlar atıldı. Bu üç ülkenin sahada ortak bir irade sergileyecek olması çok önemli ve bölgedeki dengeleri de değiştirecek bir gelişme” ifadelerini kullandı.

