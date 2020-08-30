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Aktüel Türk bayrağı dikili kaya, Giresun'daki selde yerinden oynamadı
Aktüel

Türk bayrağı dikili kaya, Giresun'daki selde yerinden oynamadı

Giresun'da sel suları nedeniyle tarım arazileri, evler, araçlar ve yolların büyük hasar gördüğü Ericek köyünde, Türk bayrağının bulunduğu kaya ayakta kaldı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 12:36:06 -
Türk bayrağı dikili kaya, Giresun'daki selde yerinden oynamadı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde derenin kenarında bulunan tarım arazileri, evler, araçlar ve yolların büyük kısmı sel ve taşkın nedeniyle büyük hasar görürken derenin ortasındaki Türk bayrağının bulunduğu kaya ise yerinden oynamadı.

Yaklaşık bir hafta önce etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanda Espiye ilçesine bağlı Ericek Köyünde dere kenarında bulunan tarım arazileri, evler, araçlar ve yolların büyük kısmı, sel ve taşkın nedeniyle hasar gördü.

Taşkın ve sel esnasında derenin ortasındaki Türk bayrağının bulunduğu kayanın ise ayakta kalması dikkat çekti.

Köy sakini Salih Kurt, Türk bayrağının bulunduğu kaya parçasının yaklaşık 200 yıl önce bir sel esnasında köyün kenarına kadar sürüklendiğini söyledi.

Yıllar önce köylülerin kayanın üzerine Türk bayrağı diktiğini belirten Kurt, "Ancak defalarca derede sel ve taşkınlar olmasına rağmen kaya yerinden hiç kıpırdamadı. Selde evlerimiz, yollarımız, araçlarımız gitti ama bayrağımıza hiçbir şey olmadı. Allah'ın izniyle hep burada dalgalanacak." dedi.

Sabri Uzun ise, kayaya 'Toptaş' adını verdiklerini belirterek sadece Türk bayrağının bulunduğu bu kayanın, sel ve taşkında ayakta kalmasına çok şaşırdıklarını dile getirdi.

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