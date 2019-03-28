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Türk basketbol takımlarından Avrupa'ya erken veda

- Bu sezon erkeklerde THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes dışındaki Türk takımları Avrupa kupalarında bekleneni veremedi- Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde yollarına devam ederken, diğer organizasyonlarda yer alan son ekip olan Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'na çeyrek finalde veda etti

28 Mart 2019 Perşembe 11:26
Türk basketbol takımlarından Avrupa'ya erken veda


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Bu sezon erkek basketbolunda THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun dışındaki Türk takımları Avrupa kupalarında bekleneni veremedi.

Türkiye'den toplam 11 takımın mücadele ettiği Avrupa kupalarında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, normal sezonun devam ettiği THY Avrupa Ligi'nde son 8'e kalma başarısı gösterdi. Bu organizasyonda mücadele eden ve istediği performansı sergileyemeyen Darüşşafaka Tekfen'in ise çeyrek finale çıkma şansı bulunmuyor.

Bu ekipler dışındaki Türk temsilcileri Avrupa'da mücadele ettikleri organizasyonlara veda etti.

ULEB Avrupa Kupası'nda yer alan 3 ekip, Türk Telekom, TOFAŞ ve Galatasaray grup aşamasında elenirken, FIBA Şampiyonlar Ligi'de mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit son 16 turunda, FIBA Avrupa Kupası'nda ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol da gruptan çıkamadı.

FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam etmeyi başaran Pınar Karşıyaka ise İtalya'da Dinamo Sassari ile berabere kalarak organizasyona çeyrek finalde veda etti.


- ULEB Avrupa Kupası'nda gruptan çıkan olmadı


Darüşşafaka'nın geçen yıl kazandığı ULEB Avrupa Kupası'nda bu sezon 3 Türk takımı da gruptan çıkamadı. Toplam 30 maça çıkan Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom bu müsabakalarda 11 galibiyet ve 19 mağlubiyet aldı.

A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray 3 galibiyet ve 7 yenilgiyle tamamladığı grupta son sırada yer aldı. TOFAŞ, B Grubu'nu 4 galibiyet ve 6 yenilgiyle beşinci sırada yer alarak gruptan çıkamadı. Türk Telekom da TOFAŞ gibi 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle yine kendisine 5. sırada yer buldu.


- FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda veda


Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan'ın direkt grup aşamasından katıldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ise ön eleme turunda başarılı olamadığı için yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam etti.

Gruptan çıkmayı başaran Türk ekiplerinden son 16 turunda Banvit, Almanya'nın Brose Bamberg, Beşiktaş Sompo Japan ise Fransız temsilcisi Nanterre 92'ye elendi.

Türk temsilcileri eleme müsabakaları dahil FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 34 maçta 18 galibiyet ve 16 yenilgi aldı.


- Pınar Karşıyaka yarı finali göremedi


Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un yer aldığı FIBA Avrupa Kupası'nda ise Pınar Karşıyaka dün çeyrek final rövanş maçında İtalyan ekibi Dinamo Sassari'ye yenilerek organizasyona veda eden son Türk temsilcisi oldu.

Türk ekipleri FIBA Avrupa Kupası'nda eleme müsabakaları dahil bu sezon çıktığı 32 maçta sahadan 15 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:26
  1. Anadolu Efes
  2. Avrupa kupaları
  3. Basketbol
  4. Fenerbahçe Beko
  5. Pınar Karşıyaka

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