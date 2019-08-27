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Türk Barter, Türkiye’yi IRTA’da temsil edecek

Uluslararası Dünya Barter Birliği’nin (IRTA) Yıllık Kongresi'nde ülkemizi Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Sırrı Şimşek temsil edecek.

27 Ağustos 2019 Salı 11:13
Türk Barter, Türkiye’yi IRTA’da temsil edecek

Uluslararası Dünya Barter Birliği’nin (IRTA) Yıllık Kongresi, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek toplantıda Türkiye ve Avrupa’yı ‘Barter Sistemi’ni Türkiye ekonomisine kazandıran, Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Dünya Barter Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. M. Sırrı Şimşek temsil edecek. Toplantıda; dünyadaki Barter Sistemi’nin gelişimi, Barter endüstrisinin alternatif ticaret ve finans sistemi olarak dünyada nasıl yaygınlaştırılacağı, dünyadaki diğer Barter şirketlerinin standartlarının oluşturulması ve kendi aralarındaki işlemlerin artırılmasıyla ilgili konuları görüşülecek.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:13
  1. Uluslararası Dünya Barter Birliği (IRTA)
  2. Dominik Cumhuriyeti
  3. Barter Sistemi
  4. Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Dünya Barter Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. M. Sırrı Şimşek

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